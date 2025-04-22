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        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan'da ulaşım ücretsiz mi? 23 Nisan Çarşamba Ankara, İzmir, İstanbul'da toplu taşıma İETT, otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

        23 Nisan'da ulaşım ücretsiz mi? 23 Nisan Çarşamba Ankara, İzmir, İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde büyük bir coşku ve neşeyle kutlanacak. 23 Nisan Çarşamba günü metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşımayı kullanacak olan kent sakinleri, ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını mercek altına aldı. Peki, "23 Nisan'da ulaşım ücretsiz mi? 23 Nisan Çarşamba Ankara, İzmir, İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?" İşte 23 Nisan 2025 Çarşamba toplu taşımada son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 00:30 Güncelleme: 22.04.2025 - 00:30
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        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlıkların sonuna gelindi. Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, 23 Nisan'da toplu ulaşımın fiyat tarifesine ilişkin araştırmalar başladı. Peki, "23 Nisan'da ulaşım ücretsiz mi? 23 Nisan Çarşamba Ankara, İzmir, İstanbul'da toplu taşıma İETT, otobüs, metro, metrobüs bedava mı?" İşte 23 Nisan günü otobüs, metro, metrobüs, İETT, vapur ve tramvayların durumu...

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        23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        23 Nisan Çarşamba günü toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağıma dair açıklamalar gelmeye başladı.

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        ANKARA

        EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar 23 Nisan Çarşamba günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

        EGO'nun 23 Nisan'da 377 güzergahta cumartesi günü servis programına göre hizmet verecek otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve EGO'nun internet sitesinden ulaşılabilecek.

        KOCAELİ

        Kocaeli Büyükşehir, vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptığını duyurdu. Böylece otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında uygulanacak ücretsiz seferler sayesinde aileler, çocukları ile birlikte hem Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerine hem de şehir içi gezilere ücretsiz şekilde erişebilecek.

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        İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerden henüz açıklama gelmezken, geçtiğimiz yıllardaki resmi tatiller göz gibi 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor.

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        KÖPRÜ VE OTOYOLLARIN BEDAVA MI OLACAK?

        Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı bulunan otoyol ve köprüler (15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) 23 Nisan Çarşamba günü ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor.

        “Yap, İşlet, Devret” modeli olan köprü ve otoyollar ise ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek.

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