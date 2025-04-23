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        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahminleri açıklandı!

        23 Nisan güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 01:15 Güncelleme: 23.04.2025 - 01:17
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        Güncel hava durumu araştırmaları günün ilk saatleri itibarıyla hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu sorgulanıyor. Peki, 23 Nisan Çarşamba hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

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        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Bilecik, Muğla, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri (Artvin hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç) ile Çankırı ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Ülkemizin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

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        ANKARA 12°C, 21°C

        Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        İSTANBUL 10°C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu.

        İZMİR 14°C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu.

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