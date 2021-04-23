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23 Nisan İstanbul elektrik kesintisi duyuruları: AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti, arıza sorgula

İçişleri Bakanlığı 23 Nisan Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı, İstanbul elektrik kesintisi duyuruları araştırılmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle evlerinde olan İstanbullular elektrik kesintisi olan ilçeleri araştırıyor. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabı merak ediliyor. 23 Nisan AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

23 Nisan İstanbul elektrik kesintisi duyuruları: AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti, arıza sorgula

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbullular, 23 Nisan 2021 tarihinde arıza ve bakım sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar İstanbul'da yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... İstanbul'da 23 Nisan elektrik kesintisi olan ilçeler ne? BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

23 NİSAN AYEDAŞ ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

23 NİSAN 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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