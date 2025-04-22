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        Haberler Bilgi Yaşam 23 Nisan şiirleri 2,3,4 kıtalık: Kısa, uzun, anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

        23 Nisan şiirleri 2,3,4 kıtalık: Kısa, uzun, anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23 Nisan şiirleri araştırması öne çıkıyor. Ülkenin dört bir yanı Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrağı resimleri ile süslenecek. Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin açıldığı ve Türk Milletinin egemenliğini ilan ettiği çifte bayramın yaşandığı bu özel günde çocuklar için birçok etkinlik düzenlenecek. 23 Nisan şiirleri ile bayram kutlaması yapmak isteyenler en güzel, kısa, uzun, anlamlı şiirlere ulaşmaya çalışıyor. İşte, 2-3-4 kıtalık 23 Nisan ile ilgili şiirler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 08:11 Güncelleme: 22.04.2025 - 08:20
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        1

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin açılış günü olan 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiği bugünü şiirlerle ve en güzel mesajlarla kutlamak isteyenler için 2,3,4 kıtalık şiirler haberimizde yer alıyor. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel 23 Nisan şiir seçenekeleri

        2

        2-3-4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRLERİ

        DÜNYA ÇOCUK YILINDA -1- (BEHÇET NECATİGİL)

        Bütün çocuklar
        Yokluk bilmesinler
        Et, şeker, süt bulsunlar
        Giyimli, tok ve rahat
        Gitsinler okullara
        Sınıflarını geçsinler.

        Büyükler biraz daha yorulsun
        Onlar da büyüsünler
        Onlar da mesut olsunlar
        Geçti, kaç savaş ezikliği
        Çocukları düşünsünler
        Çocuklar iyi gün görsünler.

        3

        ÇOCUKLAR (GÜLTEN AKIN)

        Çocuklar
        Onlar artık konuklardır
        Herkes kendince ağırlar konuklarını
        Kimi şakıya şakıya
        Kimi susarak, yumuşak
        Yaşadıkça eskir, ağırlaşır
        Artar boşluk
        Gün ayrı galaksiler
        Uzaklaşır kaç bin ışık yılı
        Sevgilerin, özlemlerin
        Miadı dolmuşsa
        Zorla zorla zorla
        Nereye kadar
        Onlar hoşça gitsinler
        Kalmalı bir eyyam daha
        Utana sıkıla

        4

        ÇOCUKLARIMA (AZİZ NESİN)


        Dalga mı geçiyorsun düşler mi kuruyorsun
        Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum
        Düşlerini som somut görüp şaşsınlar
        Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler


        Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum
        Derlerse ki bu işler bişeye yaramaz
        De ki bütün işe yarayanlar
        İşe yaramaz sanılanlardan çıkar

        5

        DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA (NAZIM HİKMET RAN)

        Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
        allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
        oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında
        dünyayı çocuklara verelim
        kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi
        hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
        dünyayı çocuklara verelim
        bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
        çocuklar dünyayı alacak elimizden
        ölümsüz ağaçlar dikecekler

        6

        GECE VE ANNE (OYA UYSAL)


        Anlamını bulmaktan korkup hayra zorlarken rüyayı
        içini çekip sokuldu yine geceye içimdeki çocuk…

        Çıkıp yürüsem şimdi elinden kurtulup gecenin
        bitecek sanki yeryüzü,
        ansızın uçurum.

        Ey! durgun saçları karıştıran hayal.
        Affetmeye yatkın ruhumun bağışlamadığı gölge,
        terket beni, beni terket ve karış geçmişe.

        Ve artık istemem saçlarımda gezinse de ellerin
        soruları karışmış yanıtlar gibiyiz, yanlış,
        geceden doğmalıydım ben, geceden,
        kendime anne olmuşum meğer
        sokakları kovalarken çocuklar.

        Durup düşündüm de bende gülümseyen bir resmi yok
        içini çekip sokuldu yine geceye içimdeki çocuk…

        7

        ÇOCUK VE HÜZÜN (SUNAY AKIN)

        Ne zaman bir çocuk ölse
        gözü evlerinde
        annesinin kavurduğu
        helvada
        kalır

        Yoksul bir çocuk görsem
        yağmur altında üşüyen
        köprü olmak geçer
        hiç değilse
        içimden

        8

        BÜYÜMÜŞ ÇOCUK ŞİİRİ (DİDEM MADAK)

        Artık büyüdü diyorlar bana
        Ekmeğini salatanın suyuna banma
        Ben artık büyüyüm Füsun
        Zengin evlerinde Harry Potter oldum bu yaştan sonra
        İstanbul'un kargaları İstanbul kadar kocaman
        Bağırmak denen bir adam saltanatını kurmuş burada
        Birçok şarkının ortasında yürürken İstiklal Caddesi
        Tomtom Mahallesi'ne taşıyor beni
        Ben yürümüyorum Füsun cadde yürüyor
        Bir cadı olduğumu burdan anlıyorum
        Hiçbir takım tutmuyorum, yıldızların takımından başka
        Bilirsin işte erkekler büyükayı, kadınlar küçük cezve
        Bugün bir harf girdi atmosferime, tutuştu ve yandı
        Siyah bir gelinliğe benzeyecek bu şiir
        Uzun kuyruklusundan

        İmgelerle yer değiştiriyorum Füsun
        Şiirin bir odasına üç yüz milyon vereceğim
        Durmadan mazmunlara sürgün gidiyorum olmuyor böyle.
        Cümle kapıların önünde kelimelerle beş taş oynuyorum.
        Karanlık sokaklardan biraz korkuyorum
        Ama korkmuyorum da esasında.
        Pardon diyorum ayağıma bastığında dünya
        saçlarımın ucundan başlıyor artık kırılma
        Kelimelerin tadına bakıyorum
        Zehrinden korktuğum acı kelimeler yutuyorum yanlışlıkla.

        kahverengi bir delik açıyor sayfanın ortasında
        Elimde tuttuğum sigara
        Ucu olmayan dize yakışıyor şiire

        9

        BİR ÇOCUĞUN RÜYASI İÇİN ŞİİR (ATAOL BEHRAMOĞLU)

        Kaybolmuş bir sevgi her zaman
        Kaybolmuş bir bilyaya benzer
        Anımsanır ışıltısı
        Belli belirsiz gözyaşlarıyla

        Bir çocuğun rüyasında bazen
        Bulunur kaybolmuş bir bilya
        Kiraz ağaçları sallanır
        Güvercinler uçuşur havada

        10

        ANNELER VE ÇOCUKLAR (SEZAİ KARAKOÇ)

        Anne ölünce çocuk
        Bahçenin en yalnız köşesinde
        Elinde bir siyah çubuk
        Ağzında küçük bir leke

        Çocuk öldü mü güneş
        Simsiyah görünür gözüne
        Elinde bir ip nereye
        Bilmez bağlayacağını anne

        Kaçar herkesten
        Durmaz bir yerde
        Anne ölünce çocuk
        Çocuk ölünce anne

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