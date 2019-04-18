23 Nisan şiirleri, özellikle bu anlamlı günde törenlere katılacak çocuklar tarafından araştırılıyor. Sadece Türkiye'de kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda etkinliklerin yanı sıra önemli koltuklar bir günlüğüne çocuklara emanet ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri haberimizde.

23 NİSAN ŞİİRLERİ (3 - 4 - 5 KITALIK)

23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizim

En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene...

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek,

Çünkü her Türk çocuğu

23 Nisan demek...

İsmail Hakkı SUNAT

ÇOCUK BAYRAMI

Arkadaşlar, sevinelim,

Hep gülelim, eğlenelim;

Sıkılmasın hiç canımız;

Çünkü bugün bayramımız...

Oyun, alay, dernek düğün,

Hepsi bizim işte bugün...

Çocuklara hor bakmayın;

İncitmeyin, esirgeyin...

Ana yurdun oğlu, kızı,

Umut veren şen yıldızı.

Yarınları parlatacak;

Şenlenecek her bir ocak...

Korunacak cumhuriyet,

Yükselecek bu memleket...

Ekrem ŞENOZAN

AYDINLIK YERYÜZÜ

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI

23 NİSAN

Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp ARKIN

ÇOCUK BAYRAMI GÜNÜ

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN

TÜRK ÇOCUĞU DİYOR Kİ

Seneler kutlu bana,

Aylar umutlu bana.

Her an haykırıyorum :

Türk’üm ne mutlu bana.

Cesaretim candadır.

Şöhretim dört yandadır,

Benim bütün cevherim,

Nabzımdaki kandadır.

Tarihten eski yaşım,

Harpte eğilmez başım,

Toplar can yoldaşımdır,

Silahlar arkadaşım.

İzmir benim, Van benim

Şeref benim, şan benim,

Kars, Erzurum, Erzincan,

Konya Ardahan benim.

Yurda nasıl doyarım?

Uğruna can koyarım,

Ona, bir yan bakanın,

Gözlerini oyarım.

Türk, dünyada bir tektir,

Milletlere örnektir,

Türklüğün meşalesi

Asla sönmeyecektir.

HALİL SOYUER

EGEMENLİK BAYRAMI

Egemen bir milletin,

Coştuğu bir gündür bu.

Yurduma hürriyetin,

Koştuğu bir gündür bu...

Başımızda Atatürk,

Ülkümüz yüce Türklük,

Milletimin en büyük,

Sevdiği bir gündür bu...

Bugünleri gösteren,

23 Nisan'ı veren,

Büyük Atam diyor ki:

"Türk, çalış öğün, güven..."

ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU

ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

Çocuklar şarkı söylerken

Kanatlanır gökyüzüne, melek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

Sarı saçlı, mavi gözlü, bebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gökkuşağı olur, deniz olur.

Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,

Pırıl pırıl saydam kanatlı, kelebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,

Dillerinde, gözlerinde

Yüreklerinde yalnızca bir dilek olur.

Teşekkürler Atatürk

Teşekkürler Atatürk

M.MACİT TAŞ

EGEMENLİK ULUSUNDUR

Egemenlik ulusun olduğu günden beri,

Her gün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.

Biz seyredenlerin kamaşıyor gözleri,

Asırları yılların içinde aşıyoruz...

Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;

Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.

Kalplerde inkılâbın bilinçli heyecanı,

Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.

Yolumuzda ışıktır demokratik meş'ale,

Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.

Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.

Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.

Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;

Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.

Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...

En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.

HALİL REFET TANIŞIK