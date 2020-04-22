23 Nisan'a özel etkinlikler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 100. yıl marşı ile ilgili açıklaması

"100. Yılın bir marşı, bir şarkısı, hatırası olmazsa eksik kalacaktı. Gönlümüzden geçen 23 Nisan haftasında okullarımızda çocuklarımızla birlikte 100. Yıl marşını söylemek, her okulun kendi videosunu hazırlamasını sağlamaktı. Korodaki çocuklarımız marşı seslendirmek için dahi evlerinden çıkmadılar, ses kayıtlarını evlerinde alarak gönderdiler. Marşın bir klibi olsun istedik ancak çocukları çekim ekipleriyle bir araya getiremedik. Görüntüler cep telefonuyla çekilerek tek tek hazırlandı. Evde kalarak hazırladığımız bu marşı evlerinde söyleyen çocuklarımıza, bestesi için Mehmet Efe’ye, sözleri için Şermin Yaşar’a, düzenlemesi için Serkan Sönmez’e, video için Zeynep Günay Tan’a, sesiyle bize eşlik eden Haluk Bilginer’e, dinleyene, söyleyene, eşlik edenlere çok teşekkür ederim. Korodaki çocuklarımız nasıl evlerinde seslendirdi ise, marşı dinleyen çocuklarımız da evlerinde seslendirecekler. 23 Nisan’da hep birlikte ‘Yüzyıllar yaşa 23 Nisan’ diyeceğiz."

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’ndan özel performans

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO),Egemenliğimizin 100'üncü yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir performans sergiledi. Türkiye'deki çeşitli konservatuvarların 11-18 yaş grubu öğrencilerini bir araya getiren DÇSO’nun Şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen üstleniyor. Çocuklara ve gençlere senfonik müziği yaşıtları aracılığıyla sunarak çok sesli evrensel müziği yaygınlaştırmayı hedefleyen DÇSO, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği konserlerde Türkiye'den ve dünyadan pek çok ünlü isme eşlik etti.

Doğuş Grubu’nun kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk platformları arasında önemli bir yeri olan topluluk, bugüne kadar yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği 72 konserde, 800’ü aşkın çocuk sanatçıyı orkestra bünyesinde bir araya getirdi ve yaklaşık 94 bin izleyiciye ulaştı. Bugün itibarıyla bünyesinde 150’ye yakın çocuk sanatçı yer alan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Egemenliğimizin 100'üncü yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı özel bir video performans ile kutladı. “Dere Geliyor Dere” türküsünün icra edildiği bu özel performansta, DÇSO’nun tüm üyelerini temsilen 24 öğrenci yer aldı.

23 Nisan’da Çocuk Tiyatroları Sosyal Medyada

İBB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla TBMM’nin kuruluşunun 100. yılını evlerden coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

23 Nisan haftasında çocuklar için gerçekleştirilecek online etkinliklerden biri de tiyatrolar ve çocuk oyunları.

✔21 Nisan Salı, 14.00’te Pollyanna

✔21 Nisan Salı, 18:00’de 'Kız Kardeşimin Çocukları Jutland’da Danimarka Kültür Enstitüsü işbirliğiyle

✔22 Nisan Çarşamba, 14.00’te Çocuk Operası Barış Ormanı

✔23 Nisan Perşembe, 14.00’te Çocuk Tiyatrosu Atatürk ve Çocuk

✔23 Nisan Perşembe, 16.00’da Kukla Oyunu Çirkin Ördek Yavrusu oyunlarını İBB TV Facebook VE İBB TV Youtube kanallarından izleyebilirsiniz.

İstanbul Modern'den 23 Nisan'a özel geri dönüşüm projesi

İstanbul Modern her yıl gerçekleştirdiği 23 Nisan Şenlikleri’ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müzenin geçici süre kapalı olması nedeniyle evlere taşıyor. Müze, "Geri Dönüşüm Dostları" adlı etkinlikle çocukları, başta plastik olmak üzere evlerdeki kullanılmayan nesnelerle oyuncak karakterler tasarlamaya çağırıyor. İstanbul Modern’in sanatçılarla iş birliği yaparak hayata geçirdiği proje, çevre sorunlarına ve artan plastik kullanımına yönelik çocukların farkındalık kazanmasını amaçlıyor.

Proje, 18-30 Nisan arasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kapsayan hafta boyunca uygulamada olacak. Sanatçıların geri dönüşüm nesneleriyle yaptığı etkinlik önerileri ve ortaya çıkardıkları karakterlerin kısa hikayeleri, ilham vermesi için müzenin sosyal medya hesaplarından çocuklarla paylaşılacak. Çocukların eserleri İstanbul Modern'in internet sitesinde yayınlanacak. Tasarladıkları geri dönüşüm karakterlerinin fotoğraflarını, "sanatasarıl" etiketiyle sosyal medyada paylaşan çocukların yaptıkları, müzenin internet sitesinde 18 Mayıs'a kadar yayınlanacak.

23 Nisan'da çocuklara özel paha biçilemez bir sergi

Bu yıl ilk defa çocuklar 23 Nisan’ı evlerinde geçirmek zorunda kalacaklar. Paha Biçilemez İstanbul platformu, çocukların eserlerinden oluşan paha biçilemez bir sanal resim sergisi düzenliyor. Mastercard Paha Biçilemez İstanbul Platformu kullanıcılarının, çocuklara özel olarak düzenlenen sergiye katılmak için tek yapmaları gereken çocukların yaptıkları resimleri www.priceless.com üzerinden yapılan yönlendirmeleri takip ederek paylaşmak. Sergi, “Güzel Evim” ya da “Bahar” olmak üzere iki tema üzerinden resim yapan her yaştan çocuğun istediği teknik ve boyutlarda hazırlayacağı resimlerden oluşacak. Sergideki her resim sanal galeride bulunan çerçevelerle boyutlandırılarak asılacak. Sergi mayıs sonuna kadar açık olacak. Sergi bitiminde sergiye resimleriyle katılan çocuklara Mastercard tarafından katılım ve teşekkür belgesi gönderilecek.

Sanal resim sergisini gezen ziyaretçiler, resimlere tıklayarak resmin büyük halini, resmi yapan çocuğun adını, yaşını ve varsa resmin adını görebilecekler. Sanal resim sergisi Paha Biçilemez İstanbul websitesi üzerinden herkesin ziyaretine açık olacak. Sergiyi ziyaret etmek için adres: http://mypricelessistanbul.com/gelecegin-ressamlari

Okuyay Platformu bütün çocukları dijital şenliğe davet ediyor

Okuma kültürünü desteklemeye çalışan STK’lere, aktivistlere ve gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefleyen OKUYAY Platformu; düzenlediği etkinliklerle de okuma kültürünün gelişimine destek olmayı amaçlıyor. OKUYAY Platformu COVID-19 salgını nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evde kutlayacak çocuklara dijital bir şenlik hazırladı.

23 Nisan Perşembe sabahı saat 10.00’da OKUYAY Platformu’nun Instagram ve Facebook hesaplarında Özge Fışkın’ın çocuklar için seslendireceği bir şarkıyla başlayacak. saat 11.00’de model sanatçısı, çizer İrem Nur Terzi’yle evdeki basit malzemeleri kullanarak bir balina yapacaklar. 13.00’te ise Şehir Dedektifi Gizem Kıygı’yla İstanbul’un en eski ve önemli binalarından Galata Kulesi’nin tarihini ve tarihte tanıklık ettiği olayları keşfedecekler. Saat 15.30’da, Bir Dolap Kitap’ın kurucularından Yıldıray Karakiya, Instagram canlı yayınında kendisinin yazdığı ve Gökçe Yavaş Önal’ın resimlediği Prenses Olmak İstemeyen Prenses adlı kitabı okuyacak. Hayatın kendisine biçtiği prenseslik rolünü reddedip futbolcu olmak için hayallerinin peşinden top koşturan Prenses Fıldırfış’ın eğlenceli hikâyesi, toplumsal cinsiyet kuralları üzerinde düşünmemizi de sağlayacak.

Pırlangıç Çocuk kurucularından Berrin Çopur’un saat 17.00’de, ilk kez bu şenlikte seslendireceği “Arkadaşım Kitap” şarkısı ise OKUYAY Platformu’nun çocuklara bayram hediyesi olacak. Çopur, OKUYAY Platformu için söz ve müziğini yazdığı şarkıyı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan çocuklar için seslendirecek. OKUYAY 23 Nisan Şenliği, dekor ve kostüm tasarımcısı Zeynep Tuğçe Çağlayan’ın çocuklar ve içindeki çocuğu büyütenler için düzenlediği “PİJABOT Olmaya Ne Dersiniz?” atölyesiyle sona erecek.

Buray’dan 23. Nisan’ın 100. yılına özel şarkı

Sevilen sanatçı Buray, 23 Nisan’ın 100. yılı kutlamaları için özel bestelediği, sözlerini ise Gözde Ançel’in yazdığı “Türkiye’nin Çocukları” adlı şarkıyı çocuklardan oluşan bir koroyla birlikt eülkemizdeki ve tüm dünyadaki çocuklar için söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın organize ettiği 100. yılkutlamaları, buyıl kovid-19 ile yürütülen mücadele nedeniyle Türkiye’nin tümçocuklarının katılımıyla 23 Nisan akşamı saat 21.00’de evlerin pencerelerinde ve balkonlarında büyük bir buluşma ile başlayacak. Ardından saat 21.30’da ünlü sanatçı Buray’ın da katılacağı canlı bir Youtube konseri gerçekleşecek. Konser, 100. yıl için özel oluşturulan web sitesinden ve youtube kanalından izlenebilecek.

Tekfen Filarmoni, 23 Nisan’ın 100. yıldönümünde orkestralara meydan okuyor

Türkiye’nin sayılı özel sanat kurumlarından Tekfen Filarmoni, COVID-19 pandemisi nedeniyle evden dışarı çıkmadığımız bugünlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara unutamayacaklarıbir an yaşatmak için çok özel bir “challenge” başlatıyor. Tekfen Filarmoni, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla tüm orkestralara meydan okuyor ve şunu diyor; “evimizde de olsak, gelin siz de çocuk şarkılarını, marşlarını çalın, #23NisanChallengehashtag’i ile paylaşın, 23 Nisan’da Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara armağan edelim, bayramı coşkuyla kutlayalım”. Tekfen Filarmoni’nin çocuklara özel sürprizi 23 Nisan Perşembe günü orkestranın sosyal medya hesapları ve YouTube kanalında yayınlanacak.

Tekfen Filarmoni’nin sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoyla meydan okuduğu orkestraların aralarında ise Antalya Devlet Opera ve Balesi, Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Çoksesli Korosu, Gedik Filarmoni Orkestrası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Opera Bale İstanbul, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, Karşıyaka Chamber Orchestra, Limak Filarmoni Orkestrası, Olten Sanat, Orkestra Akademik Başkent, Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası bulunuyor.

Pera Müzesi 23 nisan programı

Pera Müzesi Öğrenme Programları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı‘nın 100. yılında, müzenin dijital sergilerinden esinlenen yeni bir etkinlik programı hazırladı. Farklı yaş gruplarından çocuklara seslenen bu program, sanatı farklı yönleriyle, eğlenceli oyunlar eşliğinde deneyimlemeye, hayal kurmaya, düşünmeye ve hareket etmeye davet ediyor. Etkinliklerin detayları 23 Nisan’da Pera Müzesi web sitesinde sunulacak. Pera Öğrenme, 23 Nisan Coşkusunu Özel Bir Programla Evlere Taşıyor!

Hep bir ağızdan söylenecek marşlar için balkona…

Ankara Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yıl coşkusunu bando takımı ile kutlayacak. Dünyayı saran koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan Gölbaşılılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde bando takımının marşlarına eşlik edecek. 23 Nisan Perşembe günü saat 13.00’de Karşıyaka Mahallesi’nde başlayacak olan gösteriler, Gaziosmanpaşa, Şafak, Eymir, Seymenler, Bahçelievler Mahallesi’nde devam edecek. Program süresince profesyonel sunucu eşliğinde beş kişiden oluşan Maskot Bando, tüm mahallerde çizgi film karakterlerinin kostümleri ile çocuk şarkılarını seslendirecek.

İlk ve ortaokul öğrencileri için '100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' temalı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması’nın sonuçlarının da 23 Nisan Günü www.ankaragolbasi.bel.tr adresinden açıklanacağını hatırlatan Ramazan Şimşek “Gönül isterdi ki bu 23 Nisan çocuklarımızın okullarında cıvıl cıvıl koşturduğu ve alanlarda coşkuyla hep birlikte kutlayabilelim. Ancak ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü günlerde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Milli ve manevi duygularımızı yaşamak ve dinç tutmak adına evlerinde de olsa, yavrularımızın bu yarışmalarla bir nebze de olsa 23 Nisan ruhunu yaşamalarını amaçladık” ifadelerini kullandı.