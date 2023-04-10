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Haberler Yaşam Astroloji 23 Şubat Hangi Burç? 23 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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23 Şubat hangi burç? 23 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Burçlar, doğum anımızda Güneş’in sahip olduğu konumu temsi eder. Doğum tarihimizi biliyorsak hangi burca mensup olduğumuzu bulabiliriz. Yükselen burcun hesaplanması için doğum saatini ve dakikasını ayrıntılı olarak bilmemiz gerekir. En merak edilen konulardan biri de 23 Şubat’ta doğanların hangi burçta olduğudur.

23 Şubat Hangi Burç? 23 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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23 Şubat Hangi Burç?

23 Şubat tarihinde doğanların burcu balık burcudur. Balık burcu Zodyak’ın son burcudur. Genellikle duygusallıklarıyla bilinirler. Analitik düşünme yeteneğine sahip değildirler.

23 Şubat Burcu Ne?

23 Şubat tarihi balık burcunun tarihidir. Balık burcunun yönetici gezegenleri Jüpiter ve Uranüs olup 20 Şubat ile 20 Mart arasını kapsamaktadır.

23 Şubat Burcu Özellikleri

23 Şubat tarihinde doğan balık burçları ortamlarda dikkat çeken kişiliklerdir. Son derece samimi ve sıcakkanlıdırlar. Bu sebeple epey geniş bir arkadaş çevreleri vardır. Sabit fikirli yapıları kimi zaman başlarına bela olabilmektedir. Balık burçları son derece duygusaldır. Sizin üstünden geçtiğiniz konular üzerinde saatlerce kafa yorabilirler. Maceracı yapıları yeni keşiflerin kapısını aralar. Son derece hayırseverlerdir. Herkese yardım eli uzatmaya çalışırlar.

İnsancıl yönleri bencilliklerinin üstesinden gelmektedir. Hayata duygusal çerçeveden bakar. O yüzden sergiledikleri davranışlarda mantık aramak abes olur. Romantizmden hoşlanırlar. Sevdikleri kişilere romantik yönlerini göstermekten çekinmezler. Psişik olarak diğer burçlardan daha yeteneklidir. Bunun sebebi sezgisel yönlerinin kuvvetli olmasından gelmektedir. Balık burcu oldukça hayalperest bir burçtur. Hayal dünyasında yaşar.

23 Şubat Burcu Erkeği

Balık burcu erkekleri kibar, yaratıcı ve duygusal kişilerdir. Genellikle kendi iç dünyalarında yaşarlar. Gizemli yapıları onları çekici yapar. Balık burcu erkekleri tam bir hayalperesttir. Kafasında tasarladıkları her şeyi başarmak isterler ve bunun için de inançları vardır. Balık erkeleri romantiktirler ve bu romantizmi karşı taraftan da beklerler. Kısıtlanmayı sevmezler. Kendi alanları vardır ve bu özel alanların ihlalinden hoşlanmazlar. Anı yaşarlar. Verdikleri kararlar üzerinde uzun uzadıya düşünmezler. O an nasıl uygun gördülerse o kararı verirler. Kurumsal işler balık burcu erkeğine göre değildir. Yaratıcı yönleri ağır bastığından yaratıcılığın esas olduğu alanlarda başarılı olurlar.

23 Şubat Burcu Kadını

23 Şubat’ta doğan balık kadınları içe dönük hareketler sergilerler. Başkalarıyla ilgilenmeye bayılırlar ancak kendileriyle ilgilenmesini sevmezler. Bu sebeple zaman zaman yardım kabul etmekte zorlanırlar. Duygularını pek yansıtmazlar. İçten içe hüzün duyduğu bir olay karşısında son derece neşeli tavırlar sergileyebilirler. Bu onların bir nevi duygusal kalkanlarıdır. Sezgisel yönlerine oldukça güvenilirler. Buna göre kişilik analizleri yapar ve samimiyet kurarlar. Çoğu zaman da haklı çıkarlar. Olumsuz yönlerinden biri de tembel olmalarıdır. Büyük hedefler için kendilerine belirli bir rota oluştursa da bunu hayata geçirmek için çoğu zaman zorlanırlar. Adım atmak yerine hayal kurmaya devam ederler.

23 Şubat Burcu Yorumu

23 Şubat tarihinde doğan balık burcunun belli başlı özellikleri vardır. Bun özellikler şöyledir:

  • Oldukça duygusallardır.
  • Sezgileri son derece kuvvetlidir.
  • Olayları mantıksal yönünden değerlendirmezler.
  • Samimi ve sıcakkanlıdırlar.
  • Hayal güçleri oldukça gelişmiştir.
  • Yardımsever ve merhametlidirler.
  • Yaratıcı yönleri gelişmiştir.

23 Şubat Yükseleni Nedir?

Yükselen burcu hesaplamak için kişinin doğduğu saat ve dakikayı bilmesi gerekmektedir. Çünkü her iki saatte bir yükselen burç değişmektedir.

23 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Şarkıcı Pamela Spence
  • Öykücü ve şair Mehmet Zaman Saçlıoğlu
  • Eski milli futbolcu Ayhan Akman
  • Basketbolcu Yunus Çankaya

23 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Amerikalı Aktrist Dakota Fanning
  • Oyuncu Kristen Davis
  • İngiliz oyuncu Emily Blunt
  • Japonyanın 126. İmparatoru Naruhito
  • Fransız futbolcu Jeremy Pied
  • Arjantinli futbolcu Nicolás Gaitán
  • Buz patencisi Evan Bates
  • Kanadalı basketbolcu Andrew Wiggins
  • Amerikalı basketbolcu D'Angelo Russell

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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