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Haberler Yaşam Astroloji 21 Şubat Hangi Burç? 21 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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21 Şubat hangi burç? 21 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojiye ilgi duyanlar kendi burçlarının yanı sıra yeni tanıştıkları kişilerin de burçlarını öğrenmek isterler. Böylece kişinin kişilik analizlerini, sahip oldukları burçlara göre yaparak anlaşıp anlaşmayacaklarını belirlerler. Zodyak takımyıldızları on iki adetten oluşur. Bu takımyıldızları; Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep ve Yay’dır. Bu takımyıldızlarını sadece iki boyutlu olarak görebiliriz. Peki, 21 Şubat hangi takımyıldızına dâhildir?

21 Şubat Hangi Burç? 21 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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21 Şubat Hangi Burç?

21 Şubat’ta dünyaya gelenlerin burcu balık burcudur. Balık burcu su grubuna dâhildir. Yardımseverliği ve duygusallığı ile ön plana çıkmaktadır.

21 Şubat Burcu Ne?

21 Şubat tarihinde doğanların balık burcuna mensuptur. Balık burcunun yönetici gezegenleri Jüpiter ve Neptün’dür. 20 Şubat ile 20 Mart arasını kapsar.

21 Şubat Burcu Özellikleri

Balık burçları son derece hassas burçlardır. Sizin için önemsiz olan detaylar balık burçlarının üzülmesine sebep olabilir. Duyarlılığı ön plana çıkan balık burçları herkese gücünün yettiğince yardım etmek ister. Herkesin eşit şartlarda yaşam sürdürmesi için elinden geleni yapar. Sezgisel yönleri çok kuvvetlidir. Bu hem arkadaş ilişkilerinde hem de duygusal ilişkilerinde geçerlidir. Sezgisel güçleri sayesinde olayların gidişatını tahmin edebilirler. Aslında kırılgan görüntüsünün altında güçlü bir kişilik vardır. İçe dönük yapıları vardır. Başkalarının her türlü ihtiyaçlarını karşılamak isterler ancak söz konusu kendileri olduğundan geri adım atarlar. Kimsenin ona karışmasını istemezler. Hüzün içinde geçen dönemler diğer burçlara kıyasla balık burcunda uzun sürer. Bu balık burcunun duygusallığından ileri gelmektedir.

21 Şubat Burcu Erkeği

21 Şubat’ta doğan balık erkekleri son derece şefkatli yapıya sahiptir. Bu şefkatli yapısını karşı cinse de belli ederler. Lider kişiler olduğunu söylemek güçtür. Planları başkalarının yapmasına izin verirler. Son derece açık fikirlidir. Herkesin fikrini dinler ve tavsiye verir. Planlı bir yapıları yoktur, genellikle akışına yaşarlar. Karamsar olmaları olumsuz özelliklerinden biridir. Mantıksal düşünmeden oldukça uzaktırlar. Genellikle kalplerinin sesini dinlerler. Değişim ve gelişime açık değildirler. Tek düze yaşam tam balık burcu erkeğine göredir. Balık burcu erkeği yaşadığı kötü olayları kolay kolay unutamaz ve kinci bir yapıları vardır. Hayal kurmayı çok severler. Bu onlar içi bir nevi kaçıştır. Romantizm balık burcu erkeğinin diğer adıdır. Sevdiği kişinin mutlu olması için her şeyi yapar.

21 Şubat Burcu Kadını

21 Şubat’ta doğan kova kadınları yalnız vakit geçirmekten çok hoşlanır. İnsanları severler ancak yalnız geçirdikleri dakikalar balık burcunun yaratıcı yönünü geliştirmektedir. Yalnız kalmaktan keyif aldıkları için kendi başlarına dahi çok eğlenirler. Kendi sorunlarıyla uğraşmak yerine başkalarına yardım etmeyi tercih ederler. Ayrıca eleştiriye gelemezler.

21 Şubat Burcu Yorumu

Balık burcu Zodyak’ın son burcu olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel özellikleri hayalperest ve yaratıcı olmasıdır. Akıl yerine duygularıyla hareket eden bu burç büyük küçük demeden herkese yardım eli uzatır. Olayların getirdiği olumsuz sonuçları derinlemesine hisseder. Sizin için bir günde atlatacağınız üzücü hadiseler balık burcu için ayları bulabilir.

21 Şubat Yükseleni Nedir?

21 Şubat tarihinde doğanlar yükselenini internet üzerinden araştırarak bulabilir. İnternet üzerinde birçok yükselen hesaplayıcı bulunmaktadır. Bunun için doğum tarihinizi detaylı olarak bilmeniz gerekmektedir.

21 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Manken Hande Subaşı
  • Şarkıcı Derya Uluğ
  • Oyuncu Barış Kılıç
  • Kaleci Cenk Gönen
  • Türk iş adımı İbrahim Hacıosmanoğlu

21 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Amerikalı roman ve deneme yazarı David Foster Wallace
  • Oyuncu William Baldwin
  • Oyuncu Jennifer Love Hewitt
  • Oyuncu Ashley Greene
  • Kanadalı oyuncu Elliot Page
  • Oyuncu, model Corbin Bleu
  • İngiliz aktör Alan Rickman
  • NASA astronutu Scott Kelly
  • Şarkıcı Tiziano Ferro

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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