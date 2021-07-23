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Haberler Sağlık
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23 Temmuz Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat sayısı

Koronavirüs salgınında yeniden çift haneli rakamlara yaklaşıldı. Söz konusu artış sonrası gözler günün vaka sayısına çevrildi. Milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği 23 Temmuz koronavirüs tablosu ise bu akşam 20:00 sularında belli olacak...

23 Temmuz Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat sayısı

23 Temmuz korona vaka sayısı tablosu tablosu henüz açıklanmadı. Bugün ki vaka sayıları ise Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saatlerinde açıklanacak. Dün ki vaka sayıları ise korkuttu... Açıklanan tabloya göre ise vaka sayıları 10 bine yaklaştı.

Buna göre, son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: EN YÜKSEK VAKA SAYISINA ULAŞTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz." açıklamasında bulundu.

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