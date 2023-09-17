Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!

        Yine koca vahşeti! Boşanma aşamasındaki 23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!

        Kocaeli'de Cemalettin Gökdemir, boşanma aşamasında olduğu 23 yıllık eşi Gülseren Gökdemir'i boğazından bıçakladı. Olay yerinden kaçan Cemalettin Gökdemir, daha sonra kendini de bıçakladı. Gülseren Gökdemir Gökdemir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:44 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'de Cemalettin Gökdemir (49), önce boşanma aşamasındaki eşi Gülseren Gökdemir'i (40) sonra kendini bıçakladı. Gülseren Gökdemir, hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, sabah saatlerinde Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi.

        TARTIŞMADA BIÇAKLA SALDIRDI

        Cemalettin Gökdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Gülseren Gökdemir ile caddede karşılaşıp tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Cemalettin Gökdemir, eşini boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        KOŞTUĞU SIRADA KENDİNİ DE BIÇAKLADI

        Gökdemir, koştuğu sırada kendini de bıçakladı ve kanlar içinde yerde kaldı. 300 metre arayla kanlar içinde yatan Gülseren Gökdemir ve Cemalettin Gökdemir, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Gülseren Gökdemir, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Cemalettin Gökdemir ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        AĞIR YARALI KADIN KURTARILAMADI

        Gülseren Gökdemir, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gökdemir'in cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Eşini bıçakladıktan sonra kendini de bıçaklayan ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Cemalettin Göldemir'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli haberleri
        #kadın cinayeti
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!