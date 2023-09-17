Kocaeli'de Cemalettin Gökdemir (49), önce boşanma aşamasındaki eşi Gülseren Gökdemir'i (40) sonra kendini bıçakladı. Gülseren Gökdemir, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi.

KOŞTUĞU SIRADA KENDİNİ DE BIÇAKLADI

Gökdemir, koştuğu sırada kendini de bıçakladı ve kanlar içinde yerde kaldı. 300 metre arayla kanlar içinde yatan Gülseren Gökdemir ve Cemalettin Gökdemir, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Gülseren Gökdemir, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Cemalettin Gökdemir ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.