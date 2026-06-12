231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?

İKİ YÜZYILI AŞKIN SÜREDİR DEVAM EDEN KAZILAR HÂLÂ NET BİR SONUÇ VERMEDİ

Oak Island'ın hikâyesini sıra dışı yapan en önemli ayrıntı, araştırmaların süresi. 18. yüzyılın sonlarında başlayan kazılar günümüze kadar farklı ekipler tarafından sürdürüldü. Yüzlerce kişinin katıldığı çalışmalar için milyonlarca dolar harcandı, yeni kuyular açıldı ve çok sayıda araştırma gerçekleştirildi.

Ancak bütün bu çabalara rağmen adanın altında büyük bir hazine bulunduğunu kesin olarak kanıtlayan bir keşif bugüne kadar yapılamadı.

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