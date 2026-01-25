Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 24 Ocak 2026 Cumartesi reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması ile dün en çok ne izlendi, hangi yapımlar ilk 10'a girdi?

        24 Ocak 2026 Cumartesi reyting sonuçları açıklanıyor: Düne ait AB ve Total reyting listesi belli oldu!

        24 Ocak 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında prime time kuşağında yoğun bir rekabet yaşandı. Dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluşurken, yarışma programları ile yerli ve yabancı filmler de farklı izleyici tercihlerine hitap etti. Hikâyesi ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken yapımlar reyting listelerinde üst sıralara yerleşmeyi başarırken, yayın seçeneklerinin fazlalığı bazı programların izlenme oranlarında geride kalmasına yol açtı. İşte, 24 Ocak 2026 Cumartesi gününün öne çıkan yapımları ve ilk 10 reyting sonuçları…

        1

        24 Ocak 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında prime time kuşağında yine yoğun bir rekabet yaşandı. Konusu ve oyuncu performanslarıyla dikkat çeken bazı yapımlar geniş izleyici kitlelerine ulaşarak reyting sıralamasında üst sıralarda kendine yer buldu. Yayın seçeneklerinin fazlalığı ise bazı programların beklenen izlenme oranlarına ulaşamamasına ve listenin alt sıralarında kalmasına neden oldu. İşte, 24 Ocak 2026 Cumartesi gününün öne çıkan yapımları ve ilk 10 reyting tablosu…

        2

        24 OCAK 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        3

        24 OCAK 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

