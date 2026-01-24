‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu, 24 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak program, dizi, film ve yarışma gibi yapımları izlemek isteyenler tarafından yöneltiliyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, TV yayın akışı listelerini paylaşarak izleyicilerin bu soruya cevap bulmasına yardımcı oluyor. İşte 24 Ocak 2026 TV yayın akışı ile Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8’de ekrana gelecek yapımlar…