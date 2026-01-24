Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 24 Ocak 2026 Cumartesi TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        24 Ocak 2026 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?

        24 Ocak 2026 Cumartesi günü televizyonda yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının paylaştığı 24 Ocak TV yayın akışı listelerini araştırıyor. Bu akşam Kanal D'de Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 13:12 Güncelleme: 24.01.2026 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu, 24 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak program, dizi, film ve yarışma gibi yapımları izlemek isteyenler tarafından yöneltiliyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, TV yayın akışı listelerini paylaşarak izleyicilerin bu soruya cevap bulmasına yardımcı oluyor. İşte 24 Ocak 2026 TV yayın akışı ile Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8’de ekrana gelecek yapımlar…

        2

        24 OCAK 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Arka Sokaklar

        16: 15 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar

        00:15 Eşref Rüya

        02:30 Poyraz Karayel

        04:00 Müzik Arası

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        11:00 Sahipsizler

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Bücür

        22:00 Bücür

        00:00 Sahipsizler

        02:30 Aramızda Kalsın

        04:00 Kaderimin Oyunu

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Memet Özer ile Mutfakta

        12:15 Kamera Arkası

        12:45 Halef: Köklerin Çağrısı

        15:45 Çifte Milyon

        18:30 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Çifte Milyon

        23:45 Efsane Futbol

        01:30 Sahtekarlar

        04:00 Şevkat Yerimdar

        05:00 Yasak Elma

        06:00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 İstasyon

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Acele Koca Aranıyor

        15:30 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Haydi Tut Elimi

        22:45 Şaban Pabucu Yarım

        00:45 Haydi Tut Elimi

        03:15 Rüya Gibi

        05:30 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Kuruluş Orhan

        13:30 A.B.İ.

        17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 A.B.İ.

        23:20 Kardeşim Benim

        01:30 Ölümlü Dünya

        03:15 Bir Gece Masalı

        05:30 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:13 İstiklal Marşı

        05:15 Yedi Numara

        06:00 Ege'nin Hamsisi

        08:35 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 Hayallerinin Peşinde

        11:30 Cennetin Çocukları

        14:40 Teşkilat

        17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:50 Teşkilat

        04:10 Cennetin Çocukları

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        17:30 Survivor Panorama

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Gazete Magazin

        05:15 Gençlik Rüzgarı

        24 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası