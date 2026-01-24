24 Ocak 2026 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?
24 Ocak 2026 Cumartesi günü televizyonda yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının paylaştığı 24 Ocak TV yayın akışı listelerini araştırıyor. Bu akşam Kanal D'de Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
24 OCAK 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16: 15 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
00:15 Eşref Rüya
02:30 Poyraz Karayel
04:00 Müzik Arası
05:00 Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Sahipsizler
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Bücür
22:00 Bücür
00:00 Sahipsizler
02:30 Aramızda Kalsın
04:00 Kaderimin Oyunu
05:30 Erkenci Kuş
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Halef: Köklerin Çağrısı
15:45 Çifte Milyon
18:30 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çifte Milyon
23:45 Efsane Futbol
01:30 Sahtekarlar
04:00 Şevkat Yerimdar
05:00 Yasak Elma
06:00 Son Yaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İstasyon
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Acele Koca Aranıyor
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Haydi Tut Elimi
22:45 Şaban Pabucu Yarım
00:45 Haydi Tut Elimi
03:15 Rüya Gibi
05:30 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kuruluş Orhan
13:30 A.B.İ.
17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2
19:00 atv Ana Haber
20:00 A.B.İ.
23:20 Kardeşim Benim
01:30 Ölümlü Dünya
03:15 Bir Gece Masalı
05:30 Aldatmak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı
05:15 Yedi Numara
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:35 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Cennetin Çocukları
14:40 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Teşkilat
04:10 Cennetin Çocukları
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
17:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı
