Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 24 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Son dakika haberleri

        İzmir'de 24 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

        İzmir'de düzenlenen operasyonda 24.35 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:01 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        24 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretini önlemeye yönelik teknik ve fiziki çalışma yaptı.

        Bir depoya 27 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 125 bin TL olduğu belirtilen 24.35 ton "on numara yağ" olarak bilinen kaçak akaryakıt ürünü, ruhsatsız 1 tabanca ve 70 mermi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi ise serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #izmir haberleri
        #Son dakika haberler
        #kaçak akaryakıt
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        Motokurye istemeden hafifçe dokundu... Feci darp kamerada!
        Motokurye istemeden hafifçe dokundu... Feci darp kamerada!
        İnternette 7 bin TL'ye satılıyor! Cezası cep yakıyor!
        İnternette 7 bin TL'ye satılıyor! Cezası cep yakıyor!
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        Aşk yaşıyorlar
        Aşk yaşıyorlar
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."