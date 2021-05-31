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HaberlerGündem3. Sayfa25 bıçak darbesi ikinci cinayeti çıktı! - Haberler
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Samsun'daki kadın cinayetinde yeni gelişme: İlk cinayeti değilmiş!

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi Kamile Yavuz'u 25 bıçak darbesiyle öldüren Faruk Yavuz'un daha önce işlediği bir cinayetten dolayı 11 yıl ceza aldığı ortaya çıktı

25 bıçak darbesi ikinci cinayeti çıktı! - Haberler
25 bıçak darbesi ikinci cinayeti çıktı!
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İHA

Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Faruk Yavuz (36),aralarında çıkan tartışma sonucu iki çocuk annesi eşi Kamile Yavuz'u (33) çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre, Faruk Yavuz'un 2003 yılında İzmir'de işlediği cinayetten 11 yıl ceza aldığı ortaya çıktı. Yavuz, 6 yıl cezaevinde yattıktan sonra İnfaz Kanunu'ndan yararlanarak cezaevinden çıktı.

Bu sırada Bafra'da işlediği bir suçtan dolayı infazı yandı. İnfazı yanan Faruk Yavuz cezasının geri kalan kısmı olan 5 yılı yatmak üzere Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne girdi. Buradan da açık cezaevine geçiş yapan Faruk Yavuz'un cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

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