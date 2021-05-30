Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldürdü!

Olay, sabah saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Yavuz (36) ve eşi Kamile Yavuz (33) arasında tartışma çıktı.
İHA'nın haberine göre, çıkan tartışmada Faruk Yavuz, 2 çocuk annesi eşi Kamile Yavuz'u bıçakladı. Sesleri duyan komşuları polise ve 112'ye haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan koca ise polis ekiplerince kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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