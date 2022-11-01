AA

Alınan bilgiye göre, SRC belge sorularını, memurlardan rüşvetle temin ederek sattığı, sınav salonunda görevli personele rüşvet aracılığıyla cevap anahtarı üzerinde oynama yaptırdığı ve "joker" diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava soktukları tespit edilen kişileri yakalamak için 6 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

25 İLDE 138 ŞÜPHELİYE OPERASYON AA'da yer alan habere göre adresleri belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 25 ilde 138 kişiyi yakalamak için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

90 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de il genelinde tespit edilen 90 adrese operasyon gerçekleştirdi.

SÜRÜCÜ KURSUNUN SAHİBİ GÖZALTINDA Operasyonda, Büyükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir sürücü kursunun sahipleri de evlerinde gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli evlerinde yapılan aramanın ardından, sürücü kursuna getirildi.