Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 25 KASIM KAPALI METRO İSTASYONLARI 2025 || Bugün hangi metro istasyonları kapalı olacak? 25 Kasım’da Şişhane ve Taksim metrosu kapalı mı, saat kaçta kapanacak?

        İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatılacak! Valilik kararı ile bugün İstanbul'da kapalı olacak metro durakları

        Bugün bazı metro istasyonları kapalı olacak. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar bazı metro durakları işletmeye kapatılacak. Araçlar belirtilen istasyonda durmayarak seferlerine devam edecek. Yapılan açıklama sonrası megakentliler ''Bugün hangi metro durakları kapalı olacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. İşte 25 Kasım 2025 kapalı metro istasyonları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 09:30 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün kapalı olacak metro durakları belli oldu. Konu ile ilgili açıklama Metro İstanbul’dan geldi. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Salı günü bazı metro istasyonları geçici olarak işletmeye kapatılacak. Metrolar ikinci bir duyuruya kadar belirtilen durakta durmadan yoluna devam edecek. Peki, bugün hangi metrolar kapalı olacak? 25 Kasım’da Şişhane ve Taksim metrosu kapalı mı, saat kaçta kapanacak? İşte 25 Kasım 2025 kapalı metrolar...

        2

        BUGÜN HANGİ METRO İSTASYONLARI KAPALI OLACAK, ŞİŞHANE VE TAKSİM METROSU KAPALI MI?

        Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu vw F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren işletmeye kapatılacağını bildirdi.

        Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı belirtilen açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabileceği kaydedildi.

        3

        25 KASIM 2025 KAPALI OLAN METROLAR

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

        - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

        - F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

        - Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler.

        Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

        4

        ŞİŞHANE VE TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

        Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada füniküler hattı ile Şişhane ve Taksim istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

        İstasyonların ne zaman açılacağı ile ilgili açıklama gelmesi hallinde haberimize eklenecektir.

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?