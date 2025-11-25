Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 25 KASIM KAPALI METRO İSTASYONLARI 2025: Bugün hangi metro istasyonları kapalı olacak? Şişhane ve Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak, saat kaçta?

        25 Kasım 2025 kapalı metro istasyonları 2025: Bugün Şişhane ve Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak?

        Bugün bazı metro istasyonları kapalı olacak. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar bazı metro durakları işletmeye kapatılacak. Araçlar belirtilen istasyonda durmayarak seferlerine devam edecek. Yapılan açıklama sonrası megakentliler ''Bugün hangi metro durakları kapalı olacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. İşte 25 Kasım 2025 kapalı metro istasyonları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 14:23 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün kapalı olacak metro durakları belli oldu. Konu ile ilgili açıklama Metro İstanbul’dan geldi. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Salı günü bazı metro istasyonları geçici olarak işletmeye kapatılacak. Metrolar ikinci bir duyuruya kadar belirtilen durakta durmadan yoluna devam edecek. Peki, bugün hangi metrolar kapalı olacak? 25 Kasım’da Şişhane ve Taksim metrosu kapalı mı, saat kaçta kapanacak? İşte 25 Kasım 2025 kapalı metrolar...

        2

        BUGÜN HANGİ METRO İSTASYONLARI KAPALI OLACAK, ŞİŞHANE VE TAKSİM METROSU KAPALI MI?

        Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu vw F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren işletmeye kapatılacağını bildirdi.

        Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı belirtilen açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabileceği kaydedildi.

        3

        25 KASIM 2025 KAPALI OLAN METROLAR

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

        - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

        - F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

        - Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler.

        Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

        4

        ŞİŞHANE VE TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

        Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada füniküler hattı ile Şişhane ve Taksim istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

        İstasyonların ne zaman açılacağı ile ilgili açıklama gelmesi hallinde haberimize eklenecektir.

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı