25 Kasım 2025 kapalı metro istasyonları 2025: Bugün Şişhane ve Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak?
Bugün bazı metro istasyonları kapalı olacak. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar bazı metro durakları işletmeye kapatılacak. Araçlar belirtilen istasyonda durmayarak seferlerine devam edecek. Yapılan açıklama sonrası megakentliler ''Bugün hangi metro durakları kapalı olacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. İşte 25 Kasım 2025 kapalı metro istasyonları...
Bugün kapalı olacak metro durakları belli oldu. Konu ile ilgili açıklama Metro İstanbul’dan geldi. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Salı günü bazı metro istasyonları geçici olarak işletmeye kapatılacak. Metrolar ikinci bir duyuruya kadar belirtilen durakta durmadan yoluna devam edecek. Peki, bugün hangi metrolar kapalı olacak? 25 Kasım’da Şişhane ve Taksim metrosu kapalı mı, saat kaçta kapanacak? İşte 25 Kasım 2025 kapalı metrolar...
BUGÜN HANGİ METRO İSTASYONLARI KAPALI OLACAK, ŞİŞHANE VE TAKSİM METROSU KAPALI MI?
Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu vw F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren işletmeye kapatılacağını bildirdi.
Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı belirtilen açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabileceği kaydedildi.
25 KASIM 2025 KAPALI OLAN METROLAR
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.
- Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler.
Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
ŞİŞHANE VE TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada füniküler hattı ile Şişhane ve Taksim istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapalı olacağı belirtildi.
İstasyonların ne zaman açılacağı ile ilgili açıklama gelmesi hallinde haberimize eklenecektir.