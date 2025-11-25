ŞİŞHANE VE TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada füniküler hattı ile Şişhane ve Taksim istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

İstasyonların ne zaman açılacağı ile ilgili açıklama gelmesi hallinde haberimize eklenecektir.