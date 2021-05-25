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25 Mayıs 2021 İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! En yüksek ve en düşük vaka sayısı hangi illerde?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." açıklamasında bulundu. En yüksek ve en düşük vaka sayısı hangi illerde? İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

25 Mayıs 2021 İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! En yüksek ve en düşük vaka sayısı hangi illerde?

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EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK VAKA SAYISI HANGİ İLLERDE?

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersinde görüldü. Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana18,90
Adıyaman40,32
Afyon82,64
Ağrı122,52
Aksaray58,86
Amasya79,29
Ankara123,02
Antalya47,01
Ardahan110,23
Artvin74,93
Aydın31,10
Balıkesir86,35
Bartın83,43
Batman64,16
Bayburt65,93
Bilecik123,45
Bingöl65,66
Bitlis96,58
Bolu139,14
Burdur96,97
Bursa80,28
Çanakkale72,75
Çankırı97,18
Çorum99,03
Denizli73,20
Diyarbakır62,74
Düzce118,02
Edirne62,54
Elazığ61,91
Erzincan92,56
Erzurum151,40
Eskişehir120,72
Gaziantep67,06
Giresun84,69
Gümüşhane163,72
Hakkari56,68
Hatay16,69
Iğdır50,67
Isparta105,38
İstanbul123,88
İzmir72,75
Kahramanmaraş35,95
Karabük73,48
Karaman72,57
Kars134,77
Kastamonu99,10
Kayseri118,82
Kırıkkale94,37
Kırklareli108,64
Kırşehir84,76
Kilis50,42
Kocaeli130,73
Konya94,31
Kütahya134,91
Malatya90,06
Manisa60,59
Mardin49,84
Mersin33,55
Muğla56,26
Muş41,84
Nevşehir74,76
Niğde106,61
Ordu117,28
Osmaniye15,68
Rize119,64
Sakarya94,28
Samsun97,19
Siirt34,13
Sinop51,28
Sivas102,38
Şanlıurfa50,68
Şırnak35,15
Tekirdağ90,84
Tokat112,90
Trabzon93,73
Tunceli80,29
Uşak64,69
Van50,72
Yalova48,54
Yozgat88,29
Zonguldak129,90

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