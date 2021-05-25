Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında vakaların seyri hakkında açıklamalarda bulunuyor. Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Vatandaşlar hangi ilde ne kadar vaka var merak ediyor. İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK VAKA SAYISI HANGİ İLLERDE?

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersinde görüldü. Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI