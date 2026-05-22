        Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte kamu kurumlarının çalışma takvimi yeniden şekillenirken, bankacılık işlemlerini planlayan milyonlarca kişi gözünü 25 Mayıs Pazartesi gününe çevirdi. Bayram öncesinde EFT, havale, şube işlemleri ve resmi finans operasyonlarını gerçekleştirmek isteyenler, "25 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 25 Mayıs bankaların çalışma saatleri...

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 19:17 Güncelleme:
        Kurban Bayramı öncesinde tatil süresinin uzatılmasıyla birlikte bankacılık işlemleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle kamu çalışanlarına yönelik idari izin kararının ardından vatandaşlar, "25 Mayıs Pazartesi bankalar çalışıyor mu, açık olacak mı?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. EFT ve havale işlemleri başta olmak üzere birçok finansal işlem için gözler bankaların mesai düzenine çevrildi. İşte ayrıntılar...

        25 MAYIS BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

        25 Mayıs Pazartesi günü "idari izin" kapsamında olduğu için, resmi tatil statüsünde değildir. Bu nedenle tüm özel bankalar 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün hizmet vermeye devam edecek.

        Kurban Bayramı resmi tatilinin 27 Mayıs Çarşamba günü başlaması nedeniyle bankaların 25 Mayıs tarihinde faaliyetlerine devam edeceği öngörülüyor. Vatandaşlar banka şubelerinden para yatırma, çekme, kredi işlemleri, hesap açılışı ve diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ YAPILACAK MI?

        25 Mayıs Pazartesi günü EFT ve havale işlemlerinin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. FAST sistemi üzerinden yapılan para transferleri de 7/24 sürdürülecek. Ancak bayram tatiline girilmeden önce oluşabilecek yoğunluk nedeniyle işlemlerde kısa süreli gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

        BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

        Kurban Bayramı’nın resmi tatil günleri olan 27-30 Mayıs tarihleri arasında banka şubelerinin kapalı olması bekleniyor. Bu süreçte yalnızca ATM’ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmet vermeye devam edecek. Bankacılık işlemlerini şube üzerinden yapmak isteyen vatandaşların işlemlerini bayram öncesinde tamamlaması öneriliyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
