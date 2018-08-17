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'Suudi Emir' yalanıyla kaçırdılar! İşte istenen ceza

'Suudi Emir randevu verdi' yalanıyla kandırarak Iraklı polis şefini Türkiye'ye kaçıran ve 2.5 milyon dolar fidye isteyen 3 zanlı hakkında iddianame hazırlandı. i Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede 3 Iraklı hakkında 14 yıldan 29 yıla kadar hapis istendi

17.08.2018 - 16:04 | Güncelleme:

"Suudi Emir İstanbul'da randevu verdi" diye kandırıp Türkiye'ye getirdikleri Iraklı polis şefi Naeem Al Kood'ı kaçırarak, ailesinden 2.5 milyon dolar fidye istediği iddia edilen 3 Iraklı hakkında 14 yıldan 29 yıla kadar hapis istendi. Soruşturmayı tamamlayan savcı, hazırladığı iddianameyi Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

'SUUDİ EMİR İSTANBUL'DA RANDEVU VERDİ'

Enis Yıldırım'ın haberine göre Irak'ın El Amber şehrinde emniyet müdürü olarak görev yapan Naeem Al Kood'ı arayan bir kişi, Suudi Arabistan'da istihbarat müdürü olarak görev yaptığını söyledi. Telefondaki kişi, Kood'dan Irak'ta yolsuzlukla mücadelenin nasıl yapıldığı hakkında bilgi aldı. 3 gün sonra yeniden Naeem Al Kood'ı arayan kişi, Suudi emirin çalışmaları beğendiğini ve yüz yüze görüşmek istediğini belirterek, İstanbul'da kendisiyle buluşmak istediğini söyledi.

POLİS ŞEFİ, IRAK'TAN İSTANBUL'A GELDİ

Irak El Ambar şehrinin emniyet müdürü Naeem Al Kood bu isteği kabul ederek 22 Mayıs 2018'de uçakla İstanbul'a geldi. Kood, Suudi emirin Trabzon'da olduğunun ve buluşmanın villada gerçekleşeceğinin belirtilmesi üzerine uçakla aynı gün yine uçakla Trabzon'a gitti. Havalimanında Noah Aolıwı ve yanındaki bir kişi tarafından karşılanan Kood, Söğütlü'de bir eve götürüldü.

ŞÜPHELENDİ KARDEŞİNE KONUM GÖNDERDİ

Villa yerine eve giren polis şefi durumdan şüphelenince, Irak'taki kardeşine konum attı. Polis şefi, girdiği evde bulunan 3 kişi tarafından bıçakla tehdidiyle etkisiz hale getirildi. 3 kişi, ellerini, ayaklarını ve gözlerini bağladıkları polis şefinin ailesinden 2.5 milyon dolar fidye istedi. Bunun üzerine polis şefinin ailesi Irak'ta polise başvurdu.

IRAK-TÜRKİYE HATTINDA OPERASYON

Polis şefinin kardeşi, ağabeyinin kendisine attığı konumu polisi verdi. Irak ile Türkiye arasında kurulan iletişimin ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçırılan kişinin kardeşine attığı konumu tespit etti. Polisin yaptığı baskında 3 kişi gözaltına alındı. Iraklı polis şefi ise elleri, ayakları ve gözleri bağlı bulundu. Baskında kurtarılan Naeem Al Kood, "Gözlerim bağlı olarak, ‘Ben burada çok sıkıntıdayım. İstenilen parayı verin' diye bir metin okuttular. Daha sonra gözlerimi açtılar" dedi. Gözaltına alınan Nafe Ramadhan ve Noah Aolıwı olaydan haberleri olmadığını ileri sürürken, Faysal Alhuseın ise polis şefinin kendisine borcu olduğunu söyledi.

HAKLARINDA 29 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcı, 3 zanlının her biri hakkında 14 yıldan 29 yıla kadar hapis istedi. İddianame Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bu arada polis şefinin kaçırılmasında etkin rol oynadığı belirlenen Ebu Ömer adlı kişinin ise arandığı öğrenildi.

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