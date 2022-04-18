250 milyar doları var, evi yok

HABERTURK.COM

250 milyar doların üzerindeki servetiyle dünyanın en zengini olan Elon Musk, evinin olmadığını ve arkadaşlarının evinde yatıp kalktığını açıkladı.

TED'den Chris Anderson ile video röportaj yapan Musk'a, pek çok insanın küresel gelir adaletsizliğinden dolayı milyarderlere kızgın olduğunu ve senatör Elizabeth Warren'ın mülti milyarderlerin ödediği düşük vergileri hatırlatması soruldu.

TEK İSTİSNA ÖZEL JET

Musk, "Elbette kişisel zevklerim için yılda milyarlarca dolar harcıyor olsaydım çok sıkıntılı olurdu, ama durum böyle değil," diyerek "Yatım yok, gerçek bir tatile çıkmıyorum. Kendi evim yok. Arkadaşlarımda kalıyorum. Hatta Tesla mühendisliğinin büyük kısmının yapıldığı San Francisco Körfez Bölgesi'ne gidiyorsam arkadaşlarımın boş odalarında yatıp kalkıyorum." dedi

Musk, tek istisnanın özel jeti olduğunu belirtirken jeti kullanmadığı takdirde çalışmak için daha az zamanının kalacağını söyledi.

Ünlü milyarder daha önce de elinin sıkı olması nedeniyle medyaya konu olmuş, bazı arkadaşları onun 'varyemez' alışkanlıklarını anlatmıştı.

Musk, Mayıs 2020'de tüm mal varlığını satma niyetini ve "ev sahibi olmayacağını" Twitter'dan açıklarken, ABD medyasında Musk'ın SpaceX'ten kiraladığı 50.000 dolarlık prefabrik küçük bir evde yaşadığının düşünüldüğü iddia edilmişti.

"YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR"

Musk'ın eski sevgilisi ve iki çocuğunun annesi olan Grimes, Tesla kurucusunun hayat standardı olarak "yoksulluk sınırının altında" yaşadığını, günlerce fıstık ezmesi yiyerek beslendiğini ve delik olduğu halde kendisine yatak almadığını anlatmıştı.

Google'ın kurucu ortağı Larry Page, 2015 yılında Musk'ın Silikon Vadisi'ni ziyaret ettiğinde bazen kendisine e-posta gönderip "Bu gece nerede kalacağımı bilmiyorum. Gelebilir miyim?" dediğini açıklamıştı.

Evi ve yatı olmadığını açıklayan Elon Musk, son dönemde sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için teklif ettiği 43 milyar dolarla piyasaların en çok konuşulanları arasında