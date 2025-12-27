26 Aralık 2025 Cuma gecesi televizyon ekranlarında izleyicileri yine yoğun rekabetin yaşandığı bir prime time bekledi. Dram ve komedi dizilerinin yanı sıra yarışma programları ve yerli-yabancı filmler farklı zevklere hitap ederken, kanallar reyting yarışında öne çıkabilmek için güçlü yapımlarını izleyiciyle buluşturdu. Konusu ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken bazı projeler geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak reyting sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Ancak alternatiflerin fazlalığı nedeniyle bazı programlar beklenen izlenme oranlarına ulaşamayarak listenin alt basamaklarında kaldı. İşte 26 Aralık 2025 Cuma gününün öne çıkan yapımları ve ilk 10 reyting tablosu…