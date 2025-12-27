26 Aralık 2025 Cuma reyting sonuçlar bekleniyor: Dün en çok ne izlendi?
26 Aralık 2025 Cuma akşamı televizyon kanallarında prime time kuşağı yine kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Sevilen diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, yarışma programları ve sinema filmleri de ekran başındakilere farklı alternatifler sundu. Güçlü hikâyesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapımlar reyting listelerinde üst sıralara yerleşirken, yoğun yayın trafiği nedeniyle bazı programlar ise izlenme yarışında geride kaldı. İşte 26 Aralık 2025 Cuma gününün dikkat çeken yapımları ve ilk 10 reyting sonuçları…
26 Aralık 2025 Cuma gecesi televizyon ekranlarında izleyicileri yine yoğun rekabetin yaşandığı bir prime time bekledi. Dram ve komedi dizilerinin yanı sıra yarışma programları ve yerli-yabancı filmler farklı zevklere hitap ederken, kanallar reyting yarışında öne çıkabilmek için güçlü yapımlarını izleyiciyle buluşturdu. Konusu ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken bazı projeler geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak reyting sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Ancak alternatiflerin fazlalığı nedeniyle bazı programlar beklenen izlenme oranlarına ulaşamayarak listenin alt basamaklarında kaldı. İşte 26 Aralık 2025 Cuma gününün öne çıkan yapımları ve ilk 10 reyting tablosu…
20 ARALIK 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
20 ARALIK 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI