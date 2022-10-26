26. İstanbul Tiyatro Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim Salı akşamı Maximum UNIQ Hall’da sahnelenen Kibarlık Budalası Remix oyunuyla başladı. Bol ödüllü yönetmen ikilisi M.Caner Alper ve Mehmet Binay’ın ilk tiyatro oyunu olan Kibarlık Budalası Remix, Tekfen Holding’in yüksek katkıda bulunan gösteri sponsorluğunda, 26 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de Maximum UNIQ Hall’da bir kez daha izleyiciyle buluşacak.

Bu sene Işıl Kasapoğlu’nun küratörlüğünde ve "Tiyatro Yerli Yerinde" sloganıyla gerçekleştirilen 26. İstanbul Tiyatro Festivali ilk haftasında ayrıca dünyaca ünlü koreograf Akram Khan imzalı Orman Kitabı’nı, Zülfü Livaneli’nin yazıp Bilge Emin’in yönettiği Duvar’ı ve koreograf Korhan Başaran imzalı Dido’yu izleyiciyle buluşturacak.

26 Kasım’a kadar sürecek 26. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programı tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde. Festival biletleri ise passo.com.tr, Passo perakende satış noktaları ve İKSV ana gişede satışta.

Festivalde ilk haftanın oyunları

Akram Khan Topluluğu: Orman Kitabı

Çağımızın tartışmasız en önemli koreograf ve dansçılarından Akram Khan’ın nisan ayında prömiyerini yapan ve Khan’ın benzersiz stilini tüm muhteşemliğiyle sergileyen en yeni koreografisi Orman Kitabı festivalde izleyiciyle buluşuyor. Nobelli yazar Rudyard Kipling’in unutulmaz romanı Orman Kitabı’nı geleneksel Hint dansı kathak ile çağdaş dansı bir araya getirip çokdisiplinli bir dans tiyatrosuna uyarlayan Akram Khan, Mowgli’yi bu kez karşımıza iklim mültecisi bir kız çocuğu olarak çıkarıyor. Stanley Kubrick ve Peter Gabriel gibi önemli isimlerle çalışan ünlü besteci Jocelyn Pook’un eşsiz müziklerinin desteklediği, en son görsel teknolojiyle yaratılan büyülü sahneleriyle Orman Kitabı uzun süre akıllardan çıkmayacak bir görsel ziyafet vadediyor. 28 Ekim Cuma saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek gösterinin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru ENKA Vakfı, yüksek katkıda bulunan mekan sponsoru ise Zorlu PSM.

Duvar

Zülfü Livaneli’nin kaleme aldığı ilk tiyatro oyunu olma özelliği taşıyan Duvar’ın yönetmen koltuğunda ise Bilge Emin oturuyor. Festivalin “Bu İşte Bir Kadın Var” bölümünde yer alan Duvar, farklı coğrafyalardan dört insanın bir otel odasında kesişen yollarını, iç içe geçen trajik hikâyelerini konu alıyor. Dünyanın farklı yer ve zamanlarında benzer acıları, korkuları, yoksunlukları yaşamış dört karakterin kişisel tarihlerine odaklanan oyun, 31 Ekim Pazartesi ve 1 Kasım Salı günleri saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde olacak.

Dido



Dansçı ve koreograf Korhan Başaran, Romalı şair Virgil’in Aeneid ve İngiliz yazar Marlowe’un Kartaca Kraliçesi Dido eserlerinden ilham alarak kurguladığı tek kişilik performansı Dido’da, seyirciye disiplinlerarası bir deneyim sunuyor. Antik tarihin iki önemli figürü olan Kraliçe Dido ve Truvalı Aeneas’ın ilişkisinden yola çıkarak kırık bir kalbin insana fiziksel ve ruhsal olarak yaşattıklarını anlatan performans, Dido’nun Aeneas’a duyduğu aşkın deliliğini yansıtıyor. Sahneyi devamlı yenileyen görsel tasarımıyla seyirciyi zaman ve mekân algısına meydan okuyan bir hikâyeyi yaşamaya davet eden oyun, 2 Kasım Çarşamba saat 20.00’de Alan Kadıköy’de izleyiciyle buluşacak.

Festivalden ücretsiz etkinlikler



Festival, sahnelenecek gösterilerin yanı sıra izleyicilere ücretsiz gerçekleştirilecek çeşitli yan etkinlikler de sunuyor. Festival ilk hafta sonunda, Kanyon işbirliğiyle 30 Ekim Pazar günü saat 15.00’te caz müziğinin altın çağı olarak adlandırılan Swing dönemine ait şarkıları ve dansları Kanyon açık hava sahnesine taşıyor. Etkinlik, Swing İstanbul Dans Stüdyosu ile düzenlenecek bir solo caz dans atölyesi ile başlayacak. Eşli katılım zorunluluğu olmayan bu atölyeyle Swing’in temel hareketlerini öğrenen katılımcılar, atölye ardından başlayacak Flapper Swing’in eğlenceli konseri eşliğinde dans etmeye devam edecek.