        26 Kasım 2025 maç programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        26 Kasım 2025 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, bugün oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu akşam Bayern Münih, Arsenal, Inter, PSG, Real Madrid, Liverpool, Tottenham gibi takımlar sahaya çıkacak. EuroLeague'de ise 13. hafta heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes Monaco ile karşı karşıya geliyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 26 Kasım 2025 maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 12:08 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:08
        Bugünkü maçlar 26 Kasım 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç yapılacak. EuroLeague’de de birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Anadolu Efes, ligin 13. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 30 Eylül 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…

        26 KASIM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        20.45 Kopenhag - K. Almaty (Tabii Spor 1)

        20.45 Pafos - Monaco (Tabii Spor)

        23.00 Paris Saint-Germain - Tottenham (Tabii Spor 3)

        23.00 Liverpool - PSV (Tabii Spor 4)

        23.00 Arsenal - Bayern Münih (Tabii Spor)

        23.00 Atletico Madrid - Inter (Tabii Spor 1)

        23.00 Eintracht Frankfurt - Atalanta (Tabii Spor 5)

        23.00 Sporting CP - Club Brugge (Tabii Spor 6)

        23.00 Olympiakos - Real Madrid (Tabii Spor 2)

        AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Doğu

        13:00 Ulsan Hora - Buriram Utd

        15:15 S. Shenhua - Vissel Kobe

        UEFA Gençlik Ligi - Lig Aşaması

        15:00 Pafos U19 - Monaco U19

        15:45 Kopenhag U19 - Kairat U19

        16:00 Arsenal U19 - B. Münih U19

        16:00 Sporting CP U19 - C. Brugge U19

        16:30 PSG U19 - Tottenham U19

        17:00 Liverpool U19 - PSV U19

        18:00 Atl Madrid U19 - Inter U19

        18:00 E. Frankfurt U19 - Atalanta U19

        18:00 Olympiakos U19 - Real Madrid U19

        EuroLeague

        20:00 Makkabi Tel Aviv - Olimpia Milano

        21:30 Kızılyıldız - Olimpiakos

        21:30 Monako - Anadolu Efes (S Sport)

        22:30 Barcelona - Lyon-Villeurbanne

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
