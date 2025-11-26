Bugünkü maçlar 26 Kasım 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç yapılacak. EuroLeague’de de birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Anadolu Efes, ligin 13. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 30 Eylül 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…