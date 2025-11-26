26 Kasım 2025 maç programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
26 Kasım 2025 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, bugün oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu akşam Bayern Münih, Arsenal, Inter, PSG, Real Madrid, Liverpool, Tottenham gibi takımlar sahaya çıkacak. EuroLeague'de ise 13. hafta heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes Monaco ile karşı karşıya geliyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 26 Kasım 2025 maç programı...
Bugünkü maçlar 26 Kasım 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç yapılacak. EuroLeague’de de birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Anadolu Efes, ligin 13. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 30 Eylül 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…
26 KASIM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi
20.45 Kopenhag - K. Almaty (Tabii Spor 1)
20.45 Pafos - Monaco (Tabii Spor)
23.00 Paris Saint-Germain - Tottenham (Tabii Spor 3)
23.00 Liverpool - PSV (Tabii Spor 4)
23.00 Arsenal - Bayern Münih (Tabii Spor)
23.00 Atletico Madrid - Inter (Tabii Spor 1)
23.00 Eintracht Frankfurt - Atalanta (Tabii Spor 5)
23.00 Sporting CP - Club Brugge (Tabii Spor 6)
23.00 Olympiakos - Real Madrid (Tabii Spor 2)
AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Doğu
13:00 Ulsan Hora - Buriram Utd
15:15 S. Shenhua - Vissel Kobe
UEFA Gençlik Ligi - Lig Aşaması
15:00 Pafos U19 - Monaco U19
15:45 Kopenhag U19 - Kairat U19
16:00 Arsenal U19 - B. Münih U19
16:00 Sporting CP U19 - C. Brugge U19
16:30 PSG U19 - Tottenham U19
17:00 Liverpool U19 - PSV U19
18:00 Atl Madrid U19 - Inter U19
18:00 E. Frankfurt U19 - Atalanta U19
18:00 Olympiakos U19 - Real Madrid U19