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        Haberler Bilgi Gündem 26 Kasım il il hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl, İstanbul'da kar yağacak mı? Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu

        Bugün hava nasıl? Meteoroloji'den peş peşe kar ve soğuk hava uyarısı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre güncel hava durumu araştırılıyor. Uyarılar sonrasında birçok ilde yağış nedeniyle eğitime ara verilirken ilerleyen günlerde havaların nasıl olacağı merak konusu haline geldi. Peki, bugün hava nasıl, İstanbul'da kar yağacak mı? İşte 26 Kasım Salı günü için Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 00:42 Güncelleme: 26.11.2024 - 00:42
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        Yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Aralık ayına kısa bir süre kala sıcaklıklarda yaşanan ani düşüşler dikkat çekiyor. 26 Kasım Salı günü için dışarıda planı olanlar merak içerisinde güncel hava durumuna ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Kasım Salı hava durumu...

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        BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Artvin ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Karadeniz kıyılarında ve güney kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        İSTANBUL 5°C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Anadolu yakası hafif sağanak yağışlı.

        İZMİR 5°C, 13°C

        Az bulutlu.

        ANKARA -2°C, 2°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı.

        4

        26 KASIM HAVA DURUMU

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