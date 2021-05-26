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Bugün vaka sayısı kaç? Korona vaka sayısının yeniden artışa geçmesi vatandaşları endişelendiriyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti. İşte son dakika koronavirüs tablosu ve haberleri....

26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!

26 Mayıs koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, vefat sayısı 46 bin 621 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 15-21 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından, 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vakası sayılarında düşüş eğiliminin sürdüğünü belirterek, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız." ifadelerine yer verdi.

Verilere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.

Haftalık verilere göre 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu. En az vakalar ise Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, klinik uygulamaları devam eden yerli Kovid-19 aşısına ilişkin çalışmalar ele alındı.

Daha önce (-80) derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin Avrupa İlaç Ajansının (EMA) "BioNTech aşılarının saklama koşullarında değişiklik olduğunu ve aşı dolaplarında 2-8 derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceğini" açıklamasının ardından aşılamada izlenen yol haritası, Sağlık Bakanlığınca yeniden değerlendirmeye alındı. Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrası BioNTech aşıları da Sinovac gibi aile sağlığı merkezlerinde hekimlerin gözetiminde yapılabilecek.

Salgından etkilenen ülkelerden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye, Türk Kızılay ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 9 milyon 181 bin 789 lira değerinde 630 oksijen tüpü, 5 oksijen jeneratörü, 50 solunum cihazı ve 50 bin kutu tablet ilaç gönderdi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinin Üçtaş Köyü'nde, Kovid-19 hastası olmalarına karşın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen iki kişi hakkında savcılıkça adli işlem başlatılırken, bu kişilere 3 bin 469'ar lira idari para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Kovid-19 tedbirlerini yok sayarak kumar oynayan 8 kişiye 25 bin 800 lira, Mersin'in Tarsus ilçesinde ise 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza kesildi.

Malatya'da da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 34 kişi para cezasına çarptırıldı.

Adıyaman'da ise bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine farklı mahallelerdeki 3 ev karantinaya alındı.