26'ncı 'Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri' sahiplerini buldu

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bu yıl 26'ncı kez düzenlenen 'Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri' gerçekleştirildi.

Tiyatro ve sinema dallarında Türkiye’nin en uzun soluklu ve sadece 'oyuncu' ödülleri veren tek organizasyonu olan 'Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri' gecesine iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

ÖDÜL TÖRENİNDE DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

Merhum sanatçı Sadri Alışık, doğumunun 100'üncü yılında, yapay zekâ teknolojisiyle sahnede yeniden hayat bulurken kendi sesiyle seyirciyi selamladı. Alışık'ın; "Ben de ister istemez biraz geriye gittim şimdi... Sahnenin tozunu yuttuğumuz zamanlara gittim. En heyecanlı halimizle kameranın karşısına geçip, 'Motor' deyince kalbimizin hızla çarptığı yıllara gittim ama bütün bu zamanlarda hep siz vardınız bizim yanımızda. İyi ki vardınız. İyi ki varsınız" sözleri salonda büyük bir etki yarattı.

Sadri Alışık yapay zekâ fotoğrafı

Gecede 'Beraber' adlı yapımdaki performansıyla 'Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü' Mina Demirtaş'ın olurken, usta yönetmen Erden Kıral adına verilen 'Seçici Kurul Özel Ödülü' ise 'Büyük Kuşatma' filmiyle Alp Öyken'e verildi.

Alp Öyken Bir diğer anlamlı ödül olan 'Safa Önal Özel Ödülü', 'Turbo' filminin oyuncuları Burak Can Doğan, Lorin Merhart, Tanju Bilir ve Umut Can Çetinkaya'ya takdim edildi. Yeşilçam'ın değerli ismi Türker İnanoğlu anısına verilen 'Türker İnanoğlu Vefa Ödülü', Türk sinemasına uzun yıllar emek vermiş İlhan Aslım ve Zafer Ayden'e sunuldu. HDI Sigorta Özel Ödülü 'Medea' oyunuyla prodüksiyona verilirken, destekleriyle Türk sinemasına katkı sağlayanlara dikkat çekmek amacıyla 'AHL Pay Özel Ödülü', 'Yurt' filminin yönetmeni Nehir Tuna'ya takdim edildi. Nehir Tuna Sinemaya ve tiyatroya uzun yıllar hizmet etmiş usta oyuncular Macit Koper ve Suna Selen ise, kariyerleri boyunca sanat dünyasına yaptıkları katkılar nedeniyle 'Onur Ödülü' ile onurlandırıldı. Tiyatro dünyasında ise, sanata kadın eliyle değer katan Tijen Par, 'Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü' ile takdir edildi. Ümit vaat eden genç oyunculara verilen 'Üstün Akmen Umut Vadeden Genç Oyuncu Ödülü', 'Köprüden Önce Son Çıkış' adlı prodüksiyondan Mine Yıldız, Yaren Özkoca ve Yağmur Güçlü'ye verildi. 'Khora' adlı tiyatro topluluğuna verilen 'Seçici Kurul Özel Ödülü' ile yaratıcı ve cesur işlere dikkat çekilirken, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Meral Çetinkaya'ya ise sanat hayatına kattığı değerler için 'Onur Ödülü' aldı.

Meral Çetinkaya Gecenin sunuculuğunu Yekta Kopan üstlenirken her sene bir oyuncunun tek şarkı ile renk kattığı bu özel gecede, Serhat Kılıç, Sadri Alışık'ın unutulmaz 'Ah Müjgan Ah' performansını canlandırdı. Serhat Kılıç "YÜKÜMÜZ NE KADAR AĞIR OLURSA RUHUMUZ O KADAR YÜCELİYOR" 'Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü'ne layık görülen Tijen Par'ın adına ödülü Serpil Tamur aldı. Tamur, ödülü Kerem Alışık'ın elinden aldı. 26 yıl önce usta oyuncu, komedyen, yönetmen, şair ve ressam olarak tanınan Türk sinemasına ve tiyatrosuna büyük katkılar sağlayan Sadri Alışık'ın anısına düzenlenen gecede Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık, ödülü takdim etmeden önce şunları söyledi; "Zaman hızlı geçiyor. İşte 100 yıl oldu. Sadri Alışık 100 yaşında. Yüzünün hiç eskimediği bir yüz yılı tamamladı. Yüzünü hep zamana hep geleceğe çevirdi. Zaman da onun yüzüne hep gülümseyerek baktı. Yüzü sıcak, sahici, samimi, yüzü ak... Yüzü ile gözüyle oynayan başka bir dile çevrilmesi mümkün olmayan, ülkenin bütün yüreklerine ulaşan ama yanında hep Çolpan İlhan.

Çolpan İlhan kendisini işine, eşine, ailesine adayan, örümcek ağı gibi ince, naif, zarif ama hiç kopmayan tek başına kadınlar grubu gibi kalabalık, içi dışı her yanı hep Sadri Alışık... Onlar nefisleri için değil, nesilleri için çalıştılar. Ve bize 100 yıllık bir miras bıraktılar. Biz Sadri Alışık çocukları; bütün çaba, emek ve gayretle hayallerimizin peşinde, elimizde bu mirasla koşuyoruz. Ve nefesimin yettiği kadar da bu törenleri düzenlemeye bu değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz.Yükümüz ne kadar ağır olursa ruhumuz o kadar yüceliyor." Serpil Tamur ve Kerem Alışık Geceye kendisi gibi oyuncu olan Beyza Şekerci ile katılan Engin Hepileri; "Gerçekten mükemmel bir gece. Yıllardır bu etkinlik oluyor. Aynı zamanda aday olduğum için de çok mutluyum" dedi. Hepileri, eşi için de "Biz mutlu olan bir çiftiz ve herkes mutlu olduğu işi yapsın" şeklinde konuştu. Beyza Şekerci ve Engin Hepileri Nilperi Şahinkaya da geceye katılan isimler arasındaydı. Şahinkaya; "Böyle bir gecede burada olduğum için çok mutluyum. 'Sadri Alışık Ödül Töreni'nde aynı zamanda böyle bir gecede aday gösterilmek benim için gurur verici" dedi.

Nilperi Şahinkaya "İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNMEDİM" Öte yandan geçtiğimiz haftalarda annesi Meltem Vural'ın kaybıyla sarsılan ve sosyal medyadan veda eder gibi "Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" şeklindeki paylaşımı ile dikkat çeken Nilperi Şahinkaya, gündem olan sözleri hakkında da konuştu; "Asla öyle bir şey söz konusu değil. Böyle zamanlarda ortaya atılan yalanlar oluyor. Tabii insan kötü oluyor ama bilinen intihar etme olayı kesinlikle yalan. Böyle şeyler gerçekten zor. Hayattan kopmamaya çalışıyorum ve intihar etmeyi de hiç düşünmedim." Uzun bir süredir aşk yaşayan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç da geceye birlikte katıldı. Furkan Andıç ve Aybüke Pusat Ödül törenine eşi Cihan Ayger ile katılan Merve Dizdar da; "Böyle bir gecede burada olmak ve aday gösterilmek çok büyük bir duygu. Ve biliyorsunuz ben ödül törenlerini çok seviyorum. Böyle gecelerde birlikte oluyoruz. O yüzden ekstra kıymetli oluyor" diye konuştu. Merve Dizdar ve Cihan Ayger SİNEMA SEÇİCİ KURULU: Seçici Kurul Başkanı: Fehmi Yaşar Ayça Damgacı, Biket İlhan, Burak Göral, Prof. Dr. Bülent Vardar, Vecdi Sayar, Tülay Günal

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU • Erol Babaoğlu - Dengeler YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU • Asiye Dinçsoy - Büyük Kuşatma YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU • Doğa Karakaş - Yurt YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU • Serpil Gül - Döngü KOMEDİ ya da KARA KOMEDİ DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU • Osman Sonant - Mukadderat YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU • Özge Özberk - Takıntılar YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU • Cengiz Bozkurt - Mucize Aynalar YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU • Nur Sürer - Mukadderat ÖZEL ÖDÜLLER AYHAN IŞIK ÖZEL ÖDÜLÜ • Barış Arduç EKREM BORA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU ÖDÜLÜ • Mina Demirtaş - Beraber ERDEN KIRAL SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ • Alp Öyken - Büyük Kuşatma SAFA ÖNAL ÖZEL ÖDÜLÜ 'Tubo' filmi oyuncuları; • Burak Can Doğan • Lorin Merhart • Tanju Bilir • Umut Can Çetinkaya TÜRKER İNANOĞLU VEFA ÖDÜLÜ • İlhan Aslım • Zafer Ayden AHL PAY ÖZEL ÖDÜLÜ • YURT filmi yönetmeni Nehir Tuna ONUR ÖDÜLÜ • Macit Koper • Suna Selen TİYATRO ÖDÜLLERİ ADAYLARI TİYATRO SEÇİCİ KURULU: Seçici Kurul Başkanı: Harika Uygur, Aslıhan Sunal, Barış Celiloğlu, Elçin Hanbay Kaya, Ersin Umulu, Esra Even, Eylem Yıldız, Hasibe Kalkan, Refika Sezik, Şencan Güleryüz, Tijen Savaşkan YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU • Berk Ali Çatal - Burada Sadece Katiller Var YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU • Dilan Akbulut - İkinci Deri YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU • Fehmi Karaarslan - Tebdil

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU • Esra Ruşan - Yeter / Gizem Erdem - Yeter KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU • Tekin Ezgütekin - Dublörün Dilemması KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU • Buse Külekci - Kardeşlerimi Arıyorum KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU • Nedim Zakuto - Ölüyor Mu Ne? KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU • Çiğdem Yıldız - Büyük Plan TEK KİŞİLİK PERFORMANS DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU • İbrahim Barulay - Apsolit TEK KİŞİLİK PERFORMANS DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU • Mine Nur Şen - Yıldız ÖZEL ÖDÜLLER: ÜSTÜN AKMEN UMUT VADEDEN GENÇ OYUNCU ÖDÜLÜ • Mine Yıldız - Köprüden Önce Son Çıkış - Ga Kolektif • Yaren Özkoca - Köprüden Önce Son Çıkış - Ga Kolektif • Yağmur Güçlü- Köprüden Önce Son Çıkış - Ga Kolektif