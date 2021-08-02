AA

Mimar Sinan Üniversitesi adına Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem tarafından başlatılacak kazı çalışmalarında, arkeologların yanı sıra alanında uzman kişiler de görev yapacak.

AA'nın haberine göre kazı çalışmalarının 12 ay boyunca sürdürülmesi planlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, antik kentte daha önce yapılan kazılarda Perinthos Bazilikası'nın ortaya çıkarıldığını hatırlattı.

Bu yıl da bölgede önemli çalışmaların yapılacağını ifade eden Hacıoğlu, "Bu kazılarda en büyük amacımız antik kentte bulunan Trakya'nın en büyük tiyatro alanının ortaya çıkarılması. Bununla beraber akropolde yapılacak kazılarla da bir tarih canlanacak." dedi.

"TRAKYA'NIN EN BÜYÜK ANTİK TİYATRO MERKEZİ OLACAK"

Hacıoğlu, kazılarla birlikte Marmaraereğlisi ilçesinin Tekirdağ'ın en önemli tarih ve kültür destinasyonu olacağını belirtti.

Kazıların adeta iğneyle kuyu kazmaya benzediğini anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Çok sabır gerektiren bir olay. İnanıyorum ki bu tiyatro, kazılar sonunda Trakya'nın en büyük tiyatro merkezi olarak karşımıza çıkacak. Tekirdağ'ın turizm açısından her türlü rotası var ama tarih ile kültür turizmi açısından rotası yok. Perinthos Antik Kenti'nde yapılacak kazılarla ortaya çıkacak yerler, akabinde Heraion-Teikhos Antik Kenti kazılarıyla Tekirdağ çok önemli tarih ve kültür destinasyonu olacak"

"AKRAPOL BÖLÜMÜNE HİÇ DOKUNULMAMIŞ"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Erdem ise bilimsel literatürde Perinthos'un, MÖ 600 yıllarında Samos'tan gelen kolonistler tarafından kurulduğunun kabul edildiğini ifade etti.

Antik kentteki kazıların çok yakın bir zamanda başlayacağını dile getiren Erdem, "Bu sene salgın koşullarını göz önüne alarak kısıtlı sayıda bir ekiple çalışmalara başlayacağız. İlerleyen senelerde antik kentin farklı alanlarında daha fazla ekiple çalışmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Erdem, kazı çalışmalarının sonuçlarının merakla beklendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Antik kentin üzerinde büyük ölçüde modern yerleşim var. Şansımız, akropol bölümüne şimdiye kadar hiç dokunulmamış. Tapınak ve tiyatro gibi büyük kamu yapılarının olduğu yerlere dokunulmamış. Kazılarımıza bu alanlardan başlayacağız. Kazıların ardından kent halkına ve gelen ziyaretçilere burası gezdirildiği zaman bir şeyler sunulmalı. Bunlar, çeşitli levhalar ve canlandırma resimlerle yapılacak. Burada bir gezi güzergahı oluşturulacak."

Erdem, kazı alanında sürekli çalışılacağını, böylece bölgenin korunarak kontrol altında tutulacağını sözlerine ekledi.