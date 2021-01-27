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HaberlerGündem27. Dönem POMEM sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 27. dönem POMEM sınav giriş yerleri bell
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27. Dönem POMEM sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 27. dönem POMEM sınav giriş yerleri belli oldu mu?

27. Dönem POMEM sınav başvuruları 21 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmıştı. Polislik sınavına girecek olan adaylar POMEM sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 27. dönem POMEM sınav giriş yerleri belli oldu mu?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 27. dönem POMEM sınav giriş yerleri bell

Polislik sınavı başvurusunu tamamlayan adaylar 27. Dönem POMEM polislik sınavı ne zaman? sorusunun cevabını araştırıyor. 2021 yılı POMEM sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Polis Akademisi Başkanlığı 27. dönem POMEM giriş sınavı tarihini resmi internet sayfasından duyurdu.

27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır.

Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

27. dönem POMEM sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı fakat sınav haftasından bir kaç gün önce yayınlanabiliyor. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizde olacak.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NEDİR?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

POLİSLİK SINAVLARI NASIL OLUCAK?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

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