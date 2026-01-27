Kanalların 27 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show 419. bölümü ile izleyicileri kahkakaya boğacak. Peki bugün TV'de başka neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 27 Ocak 2026 Salı Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...