27 Ocak Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?
''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 27 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri araştırılmaya başlandı. Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show bu akşam 419. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Star TV'de Kaldı Üç Gün filmi ekrana gelecekken, TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. İşte 27 Ocak 2026 Salı Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...
Kanalların 27 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show 419. bölümü ile izleyicileri kahkakaya boğacak. Peki bugün TV'de başka neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 27 Ocak 2026 Salı Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Veliaht
02:45 Rüya Gibi
05:00 İstasyon
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Krater
22:15 Krater
00:15 Güller ve Günahlar
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 ABİ
02:00 Kuruluş Orhan
04:30 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Tosun Paşa
22:00 Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı
01:00 Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı
04:00 Kaderimin Oyunu
05:30 Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Vefa Sultan
02:15 Seksenler
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
00:00 Halef: Köklerin Çağrısı
03:00 Şevkat Yerimdar
05:00 Yasak Elma
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Zahide Yetiş’le Sence?
27 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ