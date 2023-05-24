Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 27 Ocak Hangi Burç? 27 Ocak Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

27 Ocak hangi burç? 27 Ocak burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

27 Ocak’ta doğan kişiler tarafından 27 Ocak tarihinin hangi burca denk geldiği merak edilmektedir. 27 Ocak burcunun yorumu da bu sebeple sıkça araştırılmaktadır. Peki 27 Ocak hangi burçtur ve burç yorumu nedir? Yazımızın devamında…

27 Ocak Hangi Burç? 27 Ocak Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Doğum günü 27 Ocak tarihini gösteren kişiler 27 Ocak hangi burç konusunda çeşitli yollardan araştırma yapmaktadır. 27 Ocak, Zodyak burçlarından kova burcuna dahildir. Kova burcu, 21 Ocak’ta başlar ve 19 Şubat’a kadar devam eder. Bu sebepten 27 Ocak doğumlu kişiler de Kova burcunun ilk günlerine denk gelmektedir. Kova burcunun yönetici gezegeni Satürn ve Uranüs’tür. Kova burcunun burç sembolünde ise “su taşıyıcı” figürü vardır. Uğurlu günleri Cumartesi olan Kova burçlarının uğurlu renkleri arasında da mavi bulunmaktadır.

27 Ocak’ta doğan Kova burçları tarafından bir diğer merak edilen husus da 27 Ocak burç yorumu olmuştur.

27 Ocak Burç Yorumu

27 Ocak burcu özellikleri arasında belirgin olan ve Kova burçlarını diğer burçlardan spesifik bir çizgiyle ayıran belirli özellikler bulunmaktadır. Bunların arasında en önemlisi Kova burçlarının özgürlüğüne düşkün bireyler olmasıdır. Kova burcu kadını ya da erkeği fark etmeden özgürlüklerine düşkün özellikler gösteren Kova burçlarının bu noktadan olumsuz sayılabilecek özelliklerinden bir tanesi bundan asla taviz vermemesi olarak sayılabilir. 27 Ocak burcu kadını ve 27 Ocak burcu erkeği özellikleri ise kişilerin kendileri ya da hayatlarındaki kişiler hakkında bilgi sahibi olabilmek için en çok arattığı noktalardan bir diğeridir.

27 Ocak Burcu Kadını Özellikleri Nelerdir?

27 Ocak’ta doğan kadınlar hava elementinden olan Kova burcuna mensuplardır. Bu kadınlar genel olarak özgürlüğüne düşkün ve bağımsız bir yapıya sahiptir. Yaratıcı kişilikleri dolayısıyla sanatsal çalışmalarda aranan isimler olabilirler.

  • 27 Ocak burcu kadınları, bağımsızlıklarına ve özgürlüklerine oldukça düşkün kişilerdir. Kendi kararlarını alabilme ve kendi ayakları üzerinde durabilme yetenekleri yüksektir. Toplumun beklentilerinden bağımsız olarak yaşamayı tercih ederler.
  • Bu kadınlar yaratıcı ve yenilikçi düşünce yapısına sahiptirler. Zihinleri her zaman yeni fikirler üretme ve ilginç çözümler bulma potansiyeline sahiptir. Değişiklikleri benimserler ve rutin işlerden sıkılabilirler. Bu sebeple yaratıcılık gerektiren işlerde büyük başarılar gösterebilirler.
  • 27 Ocak burcu kadınları, toplumsal sorunlar ve adalet konularına duyarlıdır. İnsan hakları, eşitlik ve özgürlük gibi konulara önem verirler. Topluma katkıda bulunmak ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çaba gösterirler.

27 Ocak Burcu Erkeği Özellikleri Nelerdir?

Doğum tarihi 27 Ocak olan erkekler belirli karakteristik özellikleri ile hayatlarına girdikleri kişilerin yaşamında iz bırakabilme potansiyeline sahip kişilerdir.

  • 27 Ocak burcu erkeği, özgürlüğüne ve bağımsızlığına büyük bir önem verir. Kendi kararlarını vermek ve kendi yolunu çizmek ister. Başkalarının etkisi altında kalmaktan hoşlanmaz.
  • Bu burcun erkeği, idealist bir doğaya sahiptir. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirme arzusuyla doludur. Toplumda adalet, eşitlik ve özgürlük gibi değerlere önem verir. Büyük projeler ve yenilikçi fikirlerle ilgilenir.
  • 27 Ocak burcu erkeği son derece zekidir ve analitik düşünme yeteneğine sahiptir. Olayları derinlemesine analiz etme ve mantıklı sonuçlara ulaşma eğilimindedir. Problem çözme becerileri yüksektir.

27 Ocak Burcu Yükseleni Nedir?

Yükselen burcumuz doğum tarihimizden ziyade doğum saatimizle alakalıdır. Bu sebeple 27 Ocak burcu yükseleni nedir konusunda net bir şey söylemek mümkün olmaz. 27 Ocak doğumlu iki kişinin yükselen burçları farklılık gösterebilir.

27 Ocak’ta Doğan Ünlüler Kimlerdir?

27 Ocak’ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular arasında şu isimler bulunmaktadır:

  • Gazanfer Özcan
  • Burhan Atak
  • Attila Sekerlioglu
  • Oktay Kaynarca

27 Ocak’ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular arasındaki isimler ise şu şekildedir:

  • Nick Mason
  • Jean Acosta Soares

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos
YAŞAM Büyük İskender'in işgal edemediği şehir
Bozkır kartalı Yörük yurda döndü
YAŞAM Yörük yurda döndü
Türkiye'nin tek buz müzesi
YAŞAM Türkiye'nin tek buz müzesi
Endemik bitki türlerine üniversitelerden koruma kalkanı
YAŞAM Endemik bitki türlerine koruma kalkanı
Türkiye'nin 500. kuş türü 'Güneyli yakut renkli arıkuşu'
YAŞAM Türkiye’nin 500'üncü kuş türü oldu oldu
ABD’de insanlar neden mutlu? Mutlu olmalarını neye borçlular?
YAŞAM ABD’de insanlar neden mutlu?
Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı? İşte cevabı
YAŞAM Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?
Kardeşler arası doğum sırası karakteri etkiliyor! Büyük ve küçük kardeş farkları!
YAŞAM Kardeşler arası doğum sırası karakteri etkiliyor!
Enteresan bir gelenek: Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?
YAŞAM Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu ...
İnatçı fırın lekelerine son! Tüm yağı söküp atan, kirden arındırarak pırıl pırıl yapan doğal yöntemlerle temizlik çok kolay
YAŞAM Fırındaki inatçı lekeleri ve yağı söküp atan 5 kolay ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.