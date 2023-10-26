28 ekim resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?
Tüm yurtta heyecan içinde beklenen Cumhuriyet Bayramı için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlanacak. Bu kapsamda "28 ekim resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?" soruları yoğunlaştı. İşte 2023 resmi tatiller takvimi ile konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...
Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ile tüm yurtta çeşitli etkinliklerle coşku içinde kutlanacak. 28 Ekim bu yıl Cumartesi gününe denk gelirken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise Pazar gününe denk geliyor. Çalışan kişiler tarafından 28 Ekim'in tatil olup olmadığı ve mesainin yarım gün yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim mesai yarım gün mü, özel sektöre tatil mi? İşte ayrıntılar...
28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?
Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve yarım gün resmi tatildir. Fakat bu yıl 28 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Pazar günü hafta sonuna denk geldiği için kamuda çalışanlar zaten izinli olacak.
Normal şartlarda 28 Ekim yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır.
29 EKİM TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Pazar gününe denk geliyor.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar