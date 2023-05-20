28 Eylül Hangi Burç?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 28 Eylül Hangi Burç? 28 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

28 Eylül hangi burç? 28 Eylül burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Burçlar insanlar hakkında kişisel bilgiye sahip olmamızı sağlar. Burç özelliklerini bildiğimiz takdirde karşımızdaki kişinin belli başlı özelliklerini bilerek daha özenli davranabiliriz. Bazı kişiler doğum tarihlerini bilmelerine rağmen burcunu bilmemektedir. Siz de 28 Eylül hangi burç olduğunu merak ediyorsanız sizin için özenle hazırladığımız içeriğimizi okuyabilirsiniz.

28 Eylül Hangi Burç? 28 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

28 Eylül tarihinde doğan ve burcunu bilmeyen kişiler hangi burca dahil olduklarını merak ederek araştırmaya koyulur. Burçlar sayesinde kişisel özelliklerinizin daha iyi farkına vararak aynı zamanda şanslı gün, değerli taş gibi kendinizle ilgili bilmediğiniz noktaları öğrenmiş olursunuz.

28 Eylül Hangi Burç?

28 Eylül tarihinde dünyaya gözünü açan kişiler Terazi burcu olarak dünyaya gelmektedir.

28 Eylül Burcu Ne?

28 Eylül burcu ne şeklinde yapılan araştırmaların sonucunda 24 Eylül ve 23 Ekim arasında doğanların Terazi burcuna dahil olduklarını görürüz.

28 Eylül Burcu Özellikleri

28 Eylül burcu özellikleri: Yönetici gezegeni Venüs olan Terazi burcu çevresi tarafından dikkat çeken iyim kuşama sahiptir. Terazi burcu hava grubuna dahildir. Öncü bir burç olarak karşımıza çıkar. Şanslı gün Cuma, şanslı sayısı ise 6’dır. Terazi burcunun karşıt burcu Koç burcudur. Aynı zamanda insan vücudunda denk geldiği organ böbreklerdir. Terazi burcunun rengi pastel renkler ve solgun mavidir. Çiçekleri ise beyaz gül, sarı papatyadır.

28 Eylül Burcu Erkeği

28 Eylül burcu erkeği hava grubunda bulunan Terazi burcu erkeğidir. Terazi burcu erkeği mantığa önem veren kişilerdir. İş ve günlük hayatında mantık olmazsa olmazıdır. Terazi burcu erkeği çevresi tarafından güler yüzlü, sevecen olarak tabir edilir. Kendileri bu özellikte olduğu için soğuk ve somurtkan kişileri sevmemektedir.

28 Eylül doğumlu olan Terazi burcu erkeği öğüt vermeyi sever. Anlattığınız sorunları dinler fakat ardından size uzunca bir nasihat verir. İlişkilerinde daima ilgili, partnerini el üstünde tutan kişilerdir. İlişkilerinde ayrılık yaşar ise dost kalmak onlar için kolay bir yoldur.

28 Eylül Burcu Kadını

28 Eylül burcu kadını hava grubunda yer alan Terazi burcu kadınıdır. Terazi burcu kadını tartışmayı seven, kavgadan asla kaçınmayan kişilerdir. Onlar ile tartışmaya girdiğinizde siz pes etseniz de o pes etmez. Terazi burcu kadını çok kararsızdır. Bu özellikleri onları sıkıntıya sokabilir.

Terazi burcu kadını gezmeyi ve eğlenmeyi çok sever. Venüs’ün etkisiyle giyim kuşamına dikkat ederek her girdiği ortamda mutlaka dikkatleri üzerine toplar. Aşk hayatında partnerine karşı oldukça sadıktır. Terazi burcu kadını âşık olmayı, flört etmeyi seven kimselerdir.

28 Eylül Burcu Yorumu

28 Eylül burcu yorumu: Venüs yönetiminde lan Terazi burcu dikkat çekici olmayı sever. Terazi burcunun en belirgin özelliği kararsız ve dengesiz olmalarıdır. İş ve aşk hayatında mantıklı davranmayı seven kişilerdir. Terazi burcu her zaman adaletli olmayı savunur.

28 Eylül de doğan Terazi burcu keyifli ve enerjik kimselerdir. Her zaman gülümseyerek mutluluk saçmayı sever. Elde etmek istediği şeyi kazanmadan bırakmazlar. Doğruyu ve yanlışı ayırt eden kimselerdir.

28 Eylül Yükseleni Nedir?

Yükselen burcun belirlenebilmesi için doğum saati ve doğum yeri bilgisi gerekmektedir. 28 Eylül yükseleni nedir sorusuna astrologlar doğum saatinizi öğrenerek cevap verebilir.

28 Eylül'de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

28 Eylül'de doğan Türk ünlüler ve futbolcular: Engin Öztürk, Gül Gölge, Nihan Büyükağaç; Ekrem Engin, Furkan Alakmak…

28 Eylül'de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

28 Eylül'de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular: Hilary Duff, Dita Von Teese, Bam Margera, Gwyneth Paltrow; Yuto Ono…

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

15 Ekim Hangi Burç? 15 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 15 Ekim hangi burç?
14 Ekim Hangi Burç? 14 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 14 Ekim hangi burç?
18 Eylül Hangi Burç? 18 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 18 Eylül hangi burç?
17 Eylül Hangi Burç? 17 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 17 Eylül hangi burç?
Rüyada Beyaz Tülbent Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Boncuklu ve Mavi Oyalı Tülbent Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Beyaz Tülbent Görmek
Rüyada Bilye Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Bilye Oynamak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Bilye Görmek
Rüyada Beton Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Yeni Dökülmüş Beton Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Beton Görmek
Rüyada Bebek Elbisesi Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Erkek ve Kız Bebek Elbisesi Almak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Bebek Elbisesi Görmek
Rüyada Baba Evini Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Baba Evine Gitmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Baba Evini Görmek
Rüyada Yüzde Ben Çıkması Ne Anlama Gelir? Rüyada Et Beni Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Yüzde Ben Çıkması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.