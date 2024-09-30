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        Haberler Gündem Güncel 28 kiloluk dev sazan görenleri hayrete düşürdü | Son dakika haberleri

        28 kiloluk dev sazan görenleri hayrete düşürdü

        Bilecik'te amatör balıkçılar tarafından oltayla yakalanan dev pullu sazan görenleri hayrete düşürdü. 28 kilo ağırlığındaki sazan ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren iki arkadaş, balığı yeniden Pelitözü Göleti'ne bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:53 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:54
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        Dev sazan görenleri hayrete düşürdü
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        Bilecik Pelitözü Gölpark'ta kamp kuran Kerim Çelikbilek ve Nedret Öztürk sabaha karşı oltalarındaki çan sesiyle uyandı.

        İkili, oltalarına takılan dev pullu sazanı uzun uğraşlar sonunda kıyıya çekebildi.

        28 kilo ağırlığındaki sazan ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren iki arkadaş, balığı yeniden Pelitözü Göleti'ne bıraktı. Balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

        Kerim Çelikbilek, Pelitözü Göledi'nde bundan daha iri sazanların olduğunu anlatarak, "Nedret arkadaşım ile gölette 1 haftadır çadır içinde yatarak bu anı bekledik. Sabaha karşı oltalardaki alarmlar ötünce büyük bir heyecanla yataktan kalkarak oltayı çekmeye başladık. Zaten oltayı çekerken bu kadar büyük bir balık olduğunu anladık. İki kişi pullu sazanı kıyıya zor çıkardık. Diğer balıkçı arkadaşlar da bizlere yardım etti. 1 hafta gece gündüz demeden bu anı bekledik ama değdi. Balık ile hatıra fotoğrafı çekindikten sonra yeniden gölete saldık" dedi.

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        #sazan balığı
        #bilecik
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