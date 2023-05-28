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28 Mayıs seçimlerinde anket firmalarının karnesi nasıl?

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçmek için bugün ikinci kez sandık başına gitti. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,08, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,92 oy oranına ulaştı. Peki seçim sonuçlarına ilişkin anket firmalarının tahmini ne oldu?

28 Mayıs seçimlerinde anket firmalarının karnesi nasıl?

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,08, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,92 oy oranına ulaştı.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Konda Araştırma'nın 25 Mayıs'ta paylaştığı ankette, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan için yüzde 52,7, Kemal Kılıçdaroğlu için ise yüzde 47,3 oranında tahminde bulunuldu.

Aksoy Araştırma'nın 24-26 Mayıs tarihlerinde yaptığı ankette ise, Recep Tayyip Erdoğan için yüzde 53, Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 47 oranında oya ulaşacağını öngörmüştü.

Sonar, ikinci tur seçimleri için yeni bir anket yapmazken, 27 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında yaptığı ankette seçimin ikinci tura kalması halinde ortaya çıkabilecek sonuçları tahmin ettiği verileri paylaşmıştı.

Bu sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,1, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,9 oranında oy alacağı öngörülmüştü.

ORC'nin Cumhurbaşkanlığı ikinci tur araştırması verileri ise şöyleydi;

Recep Tayyip Erdoğan: %46,7 Kemal Kılıçdaroğlu: %48,1 Kararsız: %5,2

ORC araştırmasında kararsızlar dağıtıldığında ise sonuçlar şöyle tahmin edildi:

Recep Tayyip Erdoğan: %48,6 Kemal Kılıçdaroğlu: % 51,4

Alf Araştıma Şirketi'nin, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikini turu öncesi 25-26 Mayıs'ta yaptığı son anket verileri şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: %50,3

Recep Tayyip Erdoğan: % 49,7

Area Araştırma'nın 2. tur seçimleri için 24-25 Mayıs'ta yaptığı araştırma sonucu şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: %50,6

Recep Tayyip Erdoğan: %49,4

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