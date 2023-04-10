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28 Şubat Hangi Burç?

28 Şubat tarihinde doğanlar Zodyak’ın son burcu olan kova burcuna mensuptur. Balık burcu derin hisleriyle ön plana çıkan duygusal bir burçtur.

28 Şubat Burcu Ne?

28 Şubat tarihi balık burcunun tarihidir. Yönetici gezegenleri Jüpiter ve Neptün olan balık burcu, 20 Şubat ile 20 Mart arasını kapsamaktadır. Balık burcunun elementi ise sudur.

28 Şubat Burcu Özellikleri

28 Şubat tarihinde doğan balık burçları hislerine derinlemesine yaşayan hassas kişilerdir. Olayları ayrıntılı olarak analiz etmeyi severler. Bu ayrıntılar zaman zaman onlar için de boğucu olsa da buna engel olamazlar. Hassas kişilikleri sebebiyle sizin üzerinde dahi durmadığınız konular üzerinde saatlerce kafa yorabilirler. Sezgisel yönleri son derece kuvvetlidir ki genellikle sezgileriyle hareket ederler. Sezgileri konusunda çoğu zaman haklı çıkarlar. Oldukça merhametli olan balık burçları herkesin eşit olarak sunulan imkânlardan yararlanmasını isterler, bunun için de ellerinden geleni yaparlar. Hayal güçleri çok gelişmiştir. Kimi zaman hayal güçleri onları dış dünyadan alıkoysa da yaratıcılıklarına büyük katkı sağlar. Son derece sabırlı dinleyicilerdir. Bıkmadan usanmadan sizi saatlerce dinleyebilir. Duygusal ilişkilerde ilişkilerinin temelini sevgi ve güven oluşturur.

28 Şubat Burcu Erkeği

Eşi benzeri olmayan içgüdüsel özellikleri balık burcu erkeği tam bir aşk adamıdır. Duygusal ilişkilerini tamamen içgüdüsel olarak yönetir. Asla mantığa yer yoktur. İnsanların göz ardı ettiği enerjiler onların yakaladığı en önemli ayrıntıdır. Dış görünüşten çok karaktere önem verirler. Dışarıdan karşı cinsin nasıl göründüğüne pek önem vermezler. Sezgisel yönleri son derece kuvvetlidir. Bu sebeple kendilerini olumlu olarak göründükleri ilişkilere atarlar. Son derece cömert olan balık erkeğinin önceliği her zaman başkalardır. Başkalarının önceliklerini kendi önceliklerinden üstün tutar. Muhtaç insanlara elinden geldiğince yardım etmeye çalışırlar.

28 Şubat Burcu Kadını

28 Şubat’ta doğan balık burcu kadını eşsiz özelliklere sahiptir. Zarafet ve nezaket balık burcu tanımlayan iki kelimedir. Acımasızlık balık kadının doğasında yoktur, son derece yumuşak kalplidir. Balık burcu kadını geniş hayal gücüyle ortaya eşi benzeri olmayan eserler çıkarır. Üretkenliği son derece yüksektir. İnsanları derinden önemser. Bu kimi zaman onun kırılmasına sebep olsa da merhametine gölge düşürmez. Psişik olaylara karşı ilgileri büyüktür. Balık burcu kadını için para amaç değil araçtır. Kazandığı parayla başkalarına yardım etmek ister. Bu insanlığa duyduğu sevginin bir ölçütüdür.

28 Şubat Burcu Yorumu

28 Şubat’ta doğan balık burçları belirli başlı özellikleriyle adından söz ettirmektedir. Bu özellikler:

Sezgisel yönleri ağır basmaktadır.

Derin duygulara sahip olup hassas yapıdadırlar.

Hayal güçleri eşsiz bir genişliğe sahiptir.

Zodyak’ın en merhametli burçlarındandır.

Hayatı, yaşamayı ve insanları sever.

Oldukça romantiktirler.

Dünyaya yaşanacak bir hale getirmek gibi büyük idealleri vardır.

Mantıksal yönleri duygusal yönleri kadar kuvvetli değildir.

28 Şubat Yükseleni Nedir?

28 Şubat tarihinde doğan kişilerin en merak ettiği soruların başında yükselen burcu gelmektedir. Yükselen burçları standart burçlar gibi ay ay farklılık göstermemektedir. Yükselen burçlar dakikalar içinde değişebilmektedir. Bu sebeple doğum dakikanızı biliyorsanız yükselen burcunuzu öğrenebilirsiniz.

28 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Dizi oyuncusu Yeliz Kuvancı

Oyuncu Perihan Ünlücan

Oyuncu Erol Taş

Yönetmen ve oyuncu Muhsin Ertuğrul

28 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Alison Elizabeth Larter

Oyuncu John Turturro

Amerikalı oyuncu Robert Lawrence Leonard

Ünlü Fransız deneme yazarı Michel de Montaigne

Müzisyen Brian Jones

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