29 Ağustos ne günü? 29 Ağustos'ta ne oldu, önemi ne?
"29 Ağustos ne günü?" sorusu gündeme geldi. Çoğu kişi ise özellikle geçmişte yaşanan olaylarla ilişkilendirilen günlerin anlamını merak ediyor. Tarihin izlerini taşıyan bu özel günlerden biri de 29 Ağustos. Peki, 29 Ağustos hangi olaylara sahne oldu ve ne günü olarak kabul ediliyor? İşte detaylar...
29 Ağustos tarihinin gelmesiyle günün anlam ve önemi araştırılıyor. Tarihte yaşanan önemli gelişmelerin izleri, takvim yapraklarında özel günler olarak karşımıza çıkıyor. Sadece dini ya da milli bayramlar değil, uluslararası düzeyde belirlenen farkındalık günleri de ilgi görüyor. Peki, 29 Ağustos neyi simgeliyor, geçmişte bu tarihte neler yaşandı? İşte ayrıntılar...
TARİHTE 29 AĞUSTOS
1521 - Belgrad'ın Fethi: Belgrad, Osmanlı Ordusu tarafından fethedildi.
1526 - Kanuni Sultan Süleyman, Macar Ordusu'nu Mohaç'ta büyük bir yenilgiye uğrattı.
1541 - Osmanlı Ordusu, Macaristan Krallığı'nın başkenti Budin'i ele geçirdi.
1756 - Prusya Kralı II. Frederick, Saksonya'ya saldırdı; Yedi Yıl Savaşları başladı.
1825 - Portekiz, Brezilya'nın bağımsızlığını tanıdı.
1831 - Michael Faraday, elektromanyetik indüksiyonu keşfetti.
1842 - İngiltere ile Çin arasında "I. Afyon Savaşı"nı sona erdiren Nanking Antlaşması imzalandı.
1855 - Osmanlı'da ilk telgraf görüşmesi yapıldı. İstanbul-Edirne, İstanbul-Şumnu hattının tamamlanmasıyla ilk telgraf Şumnu'dan İstanbul'a gönderildi. Kırım Savaşı'ndan bilgi veren telgrafta, "Müttefik askerleri Sivastopol'a girmişlerdir." yazılıydı. Türk birlikleri de müttefikler arasındaydı.
1885 - Gottlieb Daimler, ilk motosiklet patentini aldı.
1898 - Goodyear şirketinin kuruluşu.
1907 - Québec köprüsü, inşası sırasında çöktü: 75 işçi öldü.
1915 - İkinci Anafartalar Muharebesi'ni Osmanlı tarafı kazandı.
1918 - Polonya bağımsızlığını ilan etti.
1924 - Almanya, müttefiklerce hazırlanan Dawes Planı'nı onayladı. Bu plana göre Almanya savaş tazminatı ödeyecek.
1929 - Graf Zeppelin'in hava gemisi, 21 gün süren dünya turunu tamamlayarak Lakehurst'a döndü.
1933 - Almanya'da Yahudiler, toplama kamplarına gönderilmeye başlandı.
1938 - Askeri Mahkeme, Nâzım Hikmet'i orduyu kışkırttığı gerekçesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm etti.
1947 - Amerikalı bilim insanları, nükleer güç için plütonyumu parçalamayı başardılar.
1949 - SSCB, ilk atom bombasını Kazakistan'da test etti.
1955 - Kıbrıs Konferansı Londra'da toplandı.
1964 - İzmir Fuarı'nda; ABD, SSCB ve Mısır pavyonları tahrip edildi; 80 kişi gözaltına alındı.
1966 - Mısırlı yazar ve Müslüman Kardeşler hareketinin lideri Seyyid Kutub idam edildi.
1988 - Irak Ordusu'nun saldırısından kaçan binlerce Kürt, Türkiye sınırına yığıldı.
1994 - Yavuz Özkan'ın yönettiği "Bir Sonbahar Hikayesi" filmi, İskenderiye 10. Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini aldı.
1996 - Türkiye, İsrail ile ikinci bir askeri anlaşma yaptı.
1996 - Vnukovo Havayolları'na ait Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı, Arktik Spitsbergen adasına düştü: 141 kişi öldü.
2003 - Iraklı Şii liderlerden Ayetullah Muhammed Bakır el-Hekim, Necef'te, bombalı bir suikast sonucu cami çıkışında öldürüldü.
2005 - Katrina Kasırgası, Louisiana'dan Florida'ya kadar olan bölgede 1836 kişinin ölümüne ve 115 milyar dolar zarara neden oldu.
2014 - Ensaru'l İslam, Adlı Birlik Feshedildi