Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 29 Aralık 2025 planlı elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ/BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        29 Aralık 2025 planlı elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 29 Aralık Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, 29 Aralık Pazartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 00:18 Güncelleme: 29.12.2025 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        29 Aralık Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kent genelinde enerji kesintisi yapılacağını açıkladı. Şirketin planına göre, kesintiler birçok ilçede belirli saat aralıklarında etkili olacak. İşte ayrıntılar...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor