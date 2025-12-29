29 Aralık 2025 planlı elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 29 Aralık Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, 29 Aralık Pazartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilen güncel bilgiler...
Giriş: 29.12.2025 - 00:18 Güncelleme: 29.12.2025 - 00:18
29 Aralık Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kent genelinde enerji kesintisi yapılacağını açıkladı. Şirketin planına göre, kesintiler birçok ilçede belirli saat aralıklarında etkili olacak. İşte ayrıntılar...
