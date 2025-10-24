Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramında hangi toplu taşıma araçları ücretsiz Başkentray, Marmaray, İZBAN

        29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıkladı

        Bu sene 102. yılı kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak bayram için hazırlıklar devam ederken, vatandaşların merak ettiği ücretsiz toplu taşıma uygulaması netleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim'de ücretsiz olarak hizmet verecek toplu taşıma araçlarını açıkladı. İşte, 29 Ekim Bayramı kapsamında ücretsiz olacak toplu taşıma araçları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 10:53 Güncelleme: 24.10.2025 - 10:53
        1

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Yurt genelinde yapılacak etkinlikler ve törenler öncesinde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ücretsiz toplu taşıma uygulaması oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim günü ücretsiz olarak hizmet verecek toplu taşıma araçlarını duyurdu. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olacak toplu taşıma araçları

        2

        29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

        3

        29 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

        Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

