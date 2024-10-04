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        Haberler Bilgi Gündem 29 Ekim hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi?

        29 Ekim hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?

        Yılın son özel günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Cumhuriyet'in 101. yılı büyük bir coşkuyla ülkenin dört bir yerinde kutlanacak. Peki, 29 Ekim hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 14:46 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:46
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        Bu sene 101. yılı kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Her yıl coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nın tatil olup olmadığı araştırılıyor. Öte yandan, 28 Ekim'in de durumu merak ediliyor. Peki, 28-29 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte, detaylar...

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        29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

        Bu sene Salı gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil olarak sayılıyor. Kamu kuruluşları 29 Ekim'de tüm gün kapalı olacak ancak 30 Ekim Çarşamba günü normal mesai saatine geri dönecek.

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        28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

        28 Ekim Pazartesi yarım gün olarak sayılıyor. 28 Ekim günü kamu sektörü saat 13.00'e kadar hizmet verecek. Ancak özel sektörde tatil durumu değişiklik gösterebilir.

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