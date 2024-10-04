Bu sene 101. yılı kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Her yıl coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nın tatil olup olmadığı araştırılıyor. Öte yandan, 28 Ekim'in de durumu merak ediliyor. Peki, 28-29 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte, detaylar...