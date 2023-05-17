Türkiye, 28 Mayıs 2023 Pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. Oy kullanma işlemlerinin okullarda yapılması nedeniyle daha önceki seçimlerde olduğu gibi 15 Mayıs Pazartesi günü de okullarda bir gün süreyle eğitim öğretime ara verildi. Peki, 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü seçimden sonra okul olacak mı? İşte detaylar...