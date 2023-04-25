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Haberler Yaşam Astroloji 29 Nisan Hangi Burç? 29 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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29 Nisan hangi burç? 29 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

29 Nisan doğumlu olanlar hangi burç? Herkes doğduğu günün hangi burca denk geldiğini bilmek ister. O yüzden de araştırma yapar ve aynı zamanda yükselen burcuna da bakar. Bunları hesaplamak ve öğrenmek uzun zaman almıyor.

29 Nisan Hangi Burç? 29 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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29 Nisan hangi burç? 29 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Bunların her biri önemli sorulardır ve bu sebeple de bilinmesi gerekiyor. Çünkü burçlar, düşündüğümüzden daha fazla bizleri etkiliyor.

29 Nisan Hangi Burç?

21 Nisan- 21 Mayıs tarihleri arasında doğduysanız Boğa burcu oluyorsunuz. Boğa burcu insanları genel olarak benzer özelliklere sahiptir ve eğer burçlara çok ilgiliyseniz Boğa burcu olanları tanıyabilirsiniz.

29 Nisan burcu ne sorusuna ek olarak 29 Nisan yükseleni nedir, merak ediliyor. Aslında yükselenleri hesaplamak daha farklıdır. Normal burçlardan farklı olmasının sebebi ise yükselen burçların kişisel olmasıdır. Aylara ve güne bağlı olarak o tarih aralığında doğan herkes Boğa burcu olurken, doğum saatinize göre yükselen burcunuz kişisel bir şekilde değişecektir.

Örneğin;

  • - 08:30- 10:30 arasındaysa Yengeç,
  • - 16:30- 18:30 arasındaysa Terazi,
  • - 22:00- 00:00 arasındaysa da Yay
  • - 05:30- 06:00 arasındaysa Boğa olacak.

Kişisel olmasından dolayı da Boğa burcunun özelliklerinden ziyade yükselen burcunuzun özelliklerini taşıyor olabilirsiniz.

29 Nisan Burcu Özellikleri

Tabi burada Boğa burcunun özelliklerinden de bahsetmemiz gerekiyor. Öncelikle 29 Nisan burcu kadını özelliklerine bakalım:

  • - Boğa burcu kadını barışçıldır
  • - Çevresinde bulunan herkese karşı kibarlar ve sürekli yardım etmeyi severler
  • - Kararlıdırlar. Bu kararlılıklarından dolayı da başladıkları işi mutlaka bitirirler.
  • - Aynı zamanda yeteneklidirler.
  • - Hayatlarında belirsizlik olmasını da hiç sevmezler.

Bunların yanı sıra 29 Nisan burcu erkeği özelliklerinden de bahsedelim:

  • - Ciddi ve sakin yapıları vardır.
  • - Çok iyi baba olma adayıdırlar.
  • - Sevdikleriyle birlikte dolu dolu vakit geçirmeyi severler.
  • - Başkalarını düşünürler, asla hayır diyemezler.
  • - Kararlıdırlar. Eğer bir konuda karara vardılarsa onu uygulamak için uğraşırlar.
  • - Boğa burcu erkeği konforlu ve rahat yaşamayı da severler.

Genel olarak Boğa burcu olanlar, bu özellikleri taşırlar. Ama yine de dediğimiz gibi yükselenleri de araştırmanız özellikler konusunda faydalı bilgiler sunabilir.

29 Nisan Burcu Yorumu

Astrologlar burçlarla ilgili araştırmalar ve çalışmalar yaparken günlük, haftalık ya da aylık olarak yorum yaparlar. Bu sebeple de burç yorumları fazlasıyla merak ediliyor.

29 Nisan için burç yorumu: Hayatınızda bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Gezegenlerin de hareketlerine bağlı olarak duygusal değişimler yaşayabilirsiniz. Ama yine de karar alacağınız zaman dikkatli düşünmeli ve her açıdan ele almalısınız.

29 Nisan'da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Türk ve yabancı ünlülerin de hangi gün doğduğu merak edilir. Siz de aynı gün doğduğunuz Türk ve yabancıları merak ediyor olabilirsiniz.

29 Nisan'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular:

  • - Ziynet Sali
  • - Cengiz Coşkun
  • - Taner Gülleri
  • - İzel Çeliköz
  • - İlker Başbuğ
  • - Semih Şentürk

29 Nisan'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular:

  • - Sara Errani
  • - Uma Thurman
  • - Kate Nauta
  • - Michelle Pfeiffer
  • - Jerry Seinfeld
  • - Duke Ellington

Bu isimlere daha fazla eklenebilir. Ama yine de birkaçını bilmeniz de yeterli olacaktır.

Sizlerle 29 Nisan burcu nedir ve özellikleri nelerdir bunları paylaştık. Aynı zamanda astrolojiye ilginiz varsa nelerin ön planda olması gerektiğini de söyledik. Sizler de bu bilgilerden sonra araştırmalarınızı daha da derinleştirebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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