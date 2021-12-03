Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi. Peki 3 Aralık Koronavirüs tablosu açıklandı mı?

İşte 2 Aralık Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

3 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanlığı, 3 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

2 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı, 2 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 284 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,73 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 640 bin 853 doza yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük Kovid-19 vaka sayılarındaki hızlı yükseliş endişe yaratıyor.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları son bir ayda yaklaşık 4,5 kat arttı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması ve bazı bölgelerde hastanelerin kapasitesinin sınırına gelmesi nedeniyle Kovid-19 tedbirleri yeniden artırıldı.

Singapur'da, Güney Afrika'dan gelen iki yolcuda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı tespit edildi. Bunlar, ülkede kayda geçen ilk Omicron vakaları oldu.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1865 artışla 782 bin 106'ya yükseldi.

Hindistan’da yeni tip koronavirüsün Omicron varyantına ilk kez rastlandığı bildirildi.