Engelliler Günü her yıl farklı bir konuya dikkat çekerek engellilerin hakları, katılımı ve toplumda eşitlik için farkındalık yaratmayı amaçlayan uluslararası bir gün olarak belirlenmiştir. 2007 yılına kadar "Uluslararası Engelliler Günü" olarak anılan bu gün, o tarihten sonra her yıl farklı bir tema ile farkındalıklar oluşturulmaktadır. Peki, "3 Aralık ne günü, bugün ne günü? Dünya Engeliler Günü anlam ve önemi nedir?" İşte detaylar...