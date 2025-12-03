Habertürk
Habertürk
        3 Aralık ne günü, bugün ne günü? Dünya Engeliler Günü anlam ve önemi nedir?

        Bugün ne günü? Dünya Engeliler Günü anlam ve önemi nedir?

        Yeni bir günün gelişiyle birlikte, bugün ne günü, sorusu gündemdeki yerini aldı. 3 Aralık Birleşmiş Milletler tarafından 1992'den bu yana küresel çapta farkındalık yaratmak adına Dünya Engelliler Günü olarak ilan edilmiştir. Bu önemli ve anlamlı gün, engelli bireylerin haklarını savunmak ve toplumsal eşitliği teşvik etmek amacıyla kutlanmaktadır. Peki, "Bugün ne günü? Dünya Engeliler Günü anlam ve önemi nedir?" İşte 3 Aralık Dünya Engeliler Günü anlam ve önemi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 00:04 Güncelleme: 03.12.2025 - 00:04
        1

        Engelliler Günü her yıl farklı bir konuya dikkat çekerek engellilerin hakları, katılımı ve toplumda eşitlik için farkındalık yaratmayı amaçlayan uluslararası bir gün olarak belirlenmiştir. 2007 yılına kadar "Uluslararası Engelliler Günü" olarak anılan bu gün, o tarihten sonra her yıl farklı bir tema ile farkındalıklar oluşturulmaktadır. Peki, "3 Aralık ne günü, bugün ne günü? Dünya Engeliler Günü anlam ve önemi nedir?" İşte detaylar...

        2

        3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

        Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 47/3 sayılı kararı ile ilan edildi. Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır.

        3

        BM'nin engellilik alanında uzun yıllardır devam eden çalışmalarının bir ürünü olan, 2006 yılında kabul edilen Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme, engelli bireylerin haklarının ve refahının gelişmesine ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin ve ayrıca Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi, İnsani Eylemde Engelli Bireylerin Dahil Edilmesi Şartı, Yeni Kentsel Gündem ve Kalkınma için Finansman Hakkında Addis Ababa Eylem Gündemi gibi diğer uluslararası kalkınma taahhütlerinin uygulanmasına katkıda bulundu.

