3 ay hapis yatan Haley Pullos cezaevinden çıktı

Haley Pullos, bir yıldan fazla bir süre önce işlediği trafik kazası suçundan dolayı hapis cezası aldı. Olay yerinden kaçtıktan sonra, kaza sırasında alkollü olduğu anlaşılan oyuncu, 'alkol ve madde etkisi altında araç kullanımı' suçlamasıyla yargılandı.

Kazada ağır yaralanan diğer sürücü, itfaiyenin yardımıyla güçlükle araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.