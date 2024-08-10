Festivalin yoğun ilgi gördüğünü belirten Tanık, şunları kaydetti: "Kardeşliğin pekiştiğini Cilo Dağları'nda Kızılay olarak biz de yerimizi aldık. Birliğin ve beraberliğin simgesi olan bu etkinlikte ikramlarımız olacak. Anlamlı festival. Bu görüntülere ve bu güzelliklere ihtiyacımız vardı. Türkiye'nin her yerinden festivale akın eden vatandaşlarımız var. Yurt dışından gelen turistlerimiz de bulunuyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim."