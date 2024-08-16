Türk sinemasının unutulmaz ismi Eşref Kolçak anısına Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Gemlik Film Festivali 7-20 Ekim tarihlerinde düzenleniyor.

Festivalin bu seneki koordinatörü sanatçı Erkan Can olacak.

Jüri başkanlığını yönetmen Serdar Akar üstlenirken, Ahu Türkpençe (Oyuncu), Deniz Çakır (Oyuncu), Mehmet Ercan Erdem (Senarist), Hakan Algül (Yönetmen), Mehmet Aksın (Görüntü Yönetmeni) jüri üyeleri olarak görev alıyor.

Festival kapsamında gerçekleşecek, Ulusal Kısa Film Yarışması, Kurmaca/Deneysel, Belgesel ve Animasyon olmak üzere üç kategoride değerlendirilecek ve başvuruları 10 Eylül'e kadar devam edecek.