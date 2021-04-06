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İsrail uyruklu Türk vatandaşı, 3 gün sonra otel odasında ölü bulundu

İsrail uyruklu Türk vatandaşı Marsel Moiz Behmoaram, Beyoğlu’nda kaldığı otelde ölü bulundu. Üç gündür odasından çıkmayana ve kötü koku üzerine görevliler tarafından bulunan Behmoaram'ın kesin ölüm nedeni araştırılıyor

3 gün sonra otel odasında ölü bulundu
İHA

İsrail uyruklu Türk vatandaşı Marsel Moiz Behmoaram, İstanbul Beyoğlu'nda kaldığı otelde ölü bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı. Otel görevlileri 3'üncü kattaki odasında 3 gündür çıkmayan Marsel Moiz Behmoaram'ın odasında kokular geldiğini belirledi. Kapıyı çalan ancak cevap alamayan görevliler, müşterilerinin durumundan endişe ederek içeri girdi.

YATAĞINDA BULUNDU

Görevliler odaya girdiğinde 71 yaşındaki Marsel Moiz Behmoaram'ın yatağın üzerinde hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine, sağlık ve polis ekipleri otele sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İsrail uyruklu Türk vatandaşı olduğu öğrenilen Marsel Moiz Behmoaram'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede herhangi bir kesi ya da darp izine rastlanmayan Behmoaram'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yedi yıldır sürekli aynı otelde kaldığı öğrenilen Behmoaram'ın son bir yıldır çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü ve pandemi döneminde mecbur kalmadıkça otel odasından dışarı çıkmadığı öğrenildi.

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